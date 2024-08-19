19 Ağustos Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
19 Ağustos Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 19 Ağustos Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Kütahya’nın Domaniç ilçesindeki dağ evinin sulama havuzunda 13 köpek ölü olarak bulundu. Yapılan incelemede havuz kenarındaki tırnak izlerinden köpeklerin canlı olarak havuza atıldığı ve çıkabilmek için çabaladıkları ifade edildi.
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Geçtiğimiz saatlerde tutuksuz yargılanma kararıyla 9 aydır kaldığı cezaevinden tahliye edilen Dilan Polat'ın ilk adresi belli oldu! Ekol TV'nin özel haberine göre Dilan, evine gitmedi.
Göztepe'nin Fenerbahçe'yi konuk etti maçta sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u iterek düşüren ev sahibi ekibin görevlisi Fatih Özkan, Koç'tan ve Fenerbahçe camiasından özür diledi.
Bir uçuş görevlisi, bilet alırken kullanılan bir hileyi açıkladı. Bu hile 'skiplagging' olarak biliniyor ve bilet fiyatlarını düşürmek için kullanılıyor. Ancak, bu yöntemi kullanırsanız kara listeye alınma ihtimaliniz var!
MasterChef'te kıyasıya yarış sürüyor. Üçüncü haftaya giren yarışmacılar arasında zorlu rekabetin ardından takım kaptanları belirlendi.
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Bir kullanıcı, aşklarına en çok sahip çıkan karakterli burçların listesini paylaştı. Kova, Boğa ve İkizler ilk üçte yer aldı.
Yalı Çapkını'nda Suna ve Abidin karakterlerine hayat veren Beril Pozam ve Ersin arıcı bu akşam dizi ekibinin katıldığı bir düğün ile evlendi. Düğüne katılan oyuncular arasından en şık kimdi, sizin oylarınızla belirliyoruz!
Geçtiğimiz saatlerde evlenen Beril Pozam ve Ersin Arıcı, nikahın ardından muhabirlerle röportaj yaptı. Muhabir Online'dan Tolga Bozduman'a konuşan çift, evlilik teklifinin nasıl geldiğini de ilk kez anlattı!
Galatasaray’ın yıldızı Dries Mertens, eşi Kat Kerkhofs ile gittiği konserde romantik anlar yaşadı. Tarzları ve samimi halleriyle dikkat çeken çift, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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