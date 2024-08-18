18 Ağustos Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
18 Ağustos Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik. İşte 18 Ağustos Pazar akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Göztepe maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren zanlı yakalandı. Tutuklanma talebiyle savcı tarafından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şahıs hakkında karar çıktı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Filistin Devlet Başkanı, CHP liderine "Sizleri ikinci ülkeniz Filistin’e davet ediyorum" dedi.
Kütahya’da 10 metre mesafedeki üst geçidi kullanmayan Mine (16) ve Melike Kurt (15) kardeşler, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazayı duyarak gelen kız kardeşlerin babası Arif ve annesi Dilek Gürcan ise birbirlerine sarılarak gözyaşlarına boğulurken, otomobilin arkasındaki Killer 777 (katil) yazısı ise dikkat çekti.
Gazeteci Evren Demirdaş, yapmış olduğu bir haber sonrasında AKP'li iş insanı Veysel Demirci tarafından hedef gösterildi.
İzmir Valisi Süleyman Elban, Urla ilçesinin Balıklıova Mahallesi yakınlarında makilik alanda çıkan yangın nedeniyle bölgedeki bir sitenin tahliye edildiğini söyledi. Elban açıklamasında 440 konuttan oluşan bir yazlık sitenin boşaltıldığını belirtti.
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Maymun çiçeği virüsü ve gündeme dair konulara değinen Memişoğlu, ülkeyi terk eden doktorlara da değindi.
CNN Türk'te son dönemde yaşanan köklü değişiklikler sonrasında 'kızağa çekildiği' iddia edilen Hande Fırat sosyal medya hesabından isyan etti!
AFP'nin son dakika haberine göre; Fransız sinema efsanesi Alain Delon 88 yaşında hayatını kaybetti.
İstanbul'da ehliyetsiz şekilde kullandığı spor otomobille bir kişinin ölümüne sebep olan, sonrasında da ABD'ye kaçan yazar Eylem Tok’un oğlu 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un avukatları müvekkillerinin psikolojisinin bozulduğu iddia edip kefaletle serbest kalması için 'psikiyatri raporu' sundu.
İran’daki yeni yasa tasarısıyla erkeklerin de kıyafetlerine müdahaleler başladı. Başkent Tahran’da 5 yaşındaki bir adam 45 dereceyi bulan hava sıcaklığında bermuda giyip dışarı çıktığı için ahlak polisi tarafından önce ters kelepçeyle tutuklandı ardından da dövüldü.
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