İran’da 45 Derece Sıcakta Şort Giyen Erkek Gözaltına Alındı, Dövüldü!
İran’da 45 Derece Sıcakta Şort Giyen Erkek Gözaltına Alındı, Dövüldü!
Kaynak: https://www.mynet.com/iran-da-artik-e...
İran’daki yeni yasa tasarısıyla erkeklerin de kıyafetlerine müdahaleler başladı. Başkent Tahran’da 5 yaşındaki bir adam 45 dereceyi bulan hava sıcaklığında bermuda giyip dışarı çıktığı için ahlak polisi tarafından önce ters kelepçeyle tutuklandı ardından da dövüldü.
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İran'da yakında yasalaşması beklenen yeni ahlak yasasına göre artık sadece kadınların giyimine değil erkeklerin de kamusal alanda nasıl giyinecekleri düzenlenecek.
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Meysam, The Telegraph'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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