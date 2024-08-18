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İran’da 45 Derece Sıcakta Şort Giyen Erkek Gözaltına Alındı, Dövüldü!

İran’da 45 Derece Sıcakta Şort Giyen Erkek Gözaltına Alındı, Dövüldü!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
18.08.2024 - 12:19

İran’daki yeni yasa tasarısıyla erkeklerin de kıyafetlerine müdahaleler başladı. Başkent Tahran’da 5 yaşındaki bir adam 45 dereceyi bulan hava sıcaklığında bermuda giyip dışarı çıktığı için ahlak polisi tarafından önce ters kelepçeyle tutuklandı ardından da dövüldü. 

Kaynak: https://www.mynet.com/iran-da-artik-e...
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İran'da yakında yasalaşması beklenen yeni ahlak yasasına göre artık sadece kadınların giyimine değil erkeklerin de kamusal alanda nasıl giyinecekleri düzenlenecek.

İran'da yakında yasalaşması beklenen yeni ahlak yasasına göre artık sadece kadınların giyimine değil erkeklerin de kamusal alanda nasıl giyinecekleri düzenlenecek.

The Telegraph'taki habere göre, İran'da bir kişi sokakta bermuda giydiği için ahlak polisi tarafından gözaltına alındı. Tahran'da yaşayan 35 yaşındaki yazılım mühendisi Meysam, bu ayın başlarında hava sıcaklıklarının 45 dereceyi bulduğu bir günde şortla yürürken ahlak polisi tarafından yakalandı.

Meysam, The Telegraph'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Meysam, The Telegraph'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Karıma yürüyüşe çıkmam gerektiğini söyledim, nefes alamıyordum ve elektrik kesintisi nedeniyle klima kapalıydı. Yürüyüşe başladıktan yirmi dakika sonra, beyaz bir minibüs aniden yanımda durdu. İlk başta başörtüsü olmayan bir kadın fark etmiş olabileceklerini ve onun için durmuş olabileceklerini düşündüm. Ama sonra, üç adam minibüsten atladı ve ‘Nerede yaşadığını sanıyorsun?’ diye sordu. Kafam karışmıştı ve ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Beni boynumdan tutup minibüsün arkasına zorla bindirdiler. Beni sosyal güvenlik polisine götüreceklerini söylediler. Minibüsün içinde, hepsi kıyafetleri nedeniyle tutuklanmış bir adam ve üç kız daha vardı. Kızlar ağlıyordu ama erkekler sadece şoktaydı. Sadece şort giydiğimiz için bize bu kadar sert davranacaklarını hiç düşünmemiştik.”

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