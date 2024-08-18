İran’da 45 Derece Sıcakta Şort Giyen Erkek Gözaltına Alındı, Dövüldü!

'Karıma yürüyüşe çıkmam gerektiğini söyledim, nefes alamıyordum ve elektrik kesintisi nedeniyle klima kapalıydı. Yürüyüşe başladıktan yirmi dakika sonra, beyaz bir minibüs aniden yanımda durdu. İlk başta başörtüsü olmayan bir kadın fark etmiş olabileceklerini ve onun için durmuş olabileceklerini düşündüm. Ama sonra, üç adam minibüsten atladı ve ‘Nerede yaşadığını sanıyorsun?’ diye sordu. Kafam karışmıştı ve ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Beni boynumdan tutup minibüsün arkasına zorla bindirdiler. Beni sosyal güvenlik polisine götüreceklerini söylediler. Minibüsün içinde, hepsi kıyafetleri nedeniyle tutuklanmış bir adam ve üç kız daha vardı. Kızlar ağlıyordu ama erkekler sadece şoktaydı. Sadece şort giydiğimiz için bize bu kadar sert davranacaklarını hiç düşünmemiştik.”