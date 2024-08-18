Kurtlar Vadisi'nde Maymun Çiçeği Virüsünün İşlendiği Sahne Dumur Etti!
Kurtlar Vadisi'nde Maymun Çiçeği Virüsünün İşlendiği Sahne Dumur Etti!
Efsane dizi Kurtlar Vadisi yerli Simpsonlar olarak anılmaya başladı. Yıllar öncesinde çekilen bir sahnede Maymun Çiçeği virüsünden bahsedilmesi herkesi şok etti.
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Türk televizyon tarihinin efsane dizisi Kurtlar Vadisi yıllar önce çekilen bir sahnesi ile herkesi şaşırttı.
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Son günlerde gündemi saran Maymun Çiçeği virüsü ile ilgili meğer Kurtlar Vadisi'nde bahsedilmiş.
21 sene önce yayınlanan dizide Afrika'daki salgın hastalıklardan ve dünyaya yayılmasından bahseden sahne yeniden gündem oldu.
İşte herkesi korkutan Maymun Çiçeği virüsünden bahsedilen Kurtlar Vadisi sahnesi👇🏻
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