Milyoner'de Yarışmacının Artvin'in İlçelerini Bilememesi Sosyal Medyada Polemik Yarattı!
Milyoner'de Yarışmacının Artvin'in İlçelerini Bilememesi Sosyal Medyada Polemik Yarattı!
Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne yarışmacı olarak katılan Beril Sevinç, Artvin sorusunda takıldı. İlçeleri bilemeyen yarışmacının joker kullanması sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne Artvin'in ilçeleri sorusu gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yarışmaya katılan tıp öğrencisi Beril Sevinç, soruyu bilemeyince sosyal medyanın diline düştü.
Arhavi, Borçka ve Yusufeli gibi ilçelerin verildiği soruda hangi ilimize ait ilçelerdir, diye soruldu.
Ancak yarışmacı soruda takıldı ve joker hakkını kullandı. Sosyal medyada soruyu bilememesine yorumlar geldi.
Bir kullanıcı "Bunu nasıl bilemezsin? Önce ülkeni öğren" diye yazdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diğer kullanıcılar ise ona tepki gösterdi.
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın