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Milyoner'de Yarışmacının Artvin'in İlçelerini Bilememesi Sosyal Medyada Polemik Yarattı!

Milyoner'de Yarışmacının Artvin'in İlçelerini Bilememesi Sosyal Medyada Polemik Yarattı!

Kim Milyoner Olmak İster
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
18.08.2024 - 11:15

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne yarışmacı olarak katılan Beril Sevinç, Artvin sorusunda takıldı. İlçeleri bilemeyen yarışmacının joker kullanması sosyal medyada gündem oldu.

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Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne Artvin'in ilçeleri sorusu gündem oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne Artvin'in ilçeleri sorusu gündem oldu.

Yarışmaya katılan tıp öğrencisi Beril Sevinç, soruyu bilemeyince sosyal medyanın diline düştü.

Yarışmaya katılan tıp öğrencisi Beril Sevinç, soruyu bilemeyince sosyal medyanın diline düştü.

Arhavi, Borçka ve Yusufeli gibi ilçelerin verildiği soruda hangi ilimize ait ilçelerdir, diye soruldu.

Arhavi, Borçka ve Yusufeli gibi ilçelerin verildiği soruda hangi ilimize ait ilçelerdir, diye soruldu.

Ancak yarışmacı soruda takıldı ve joker hakkını kullandı. Sosyal medyada soruyu bilememesine yorumlar geldi.

Ancak yarışmacı soruda takıldı ve joker hakkını kullandı. Sosyal medyada soruyu bilememesine yorumlar geldi.

Bir kullanıcı "Bunu nasıl bilemezsin? Önce ülkeni öğren" diye yazdı.

Bir kullanıcı "Bunu nasıl bilemezsin? Önce ülkeni öğren" diye yazdı.
x.com
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Diğer kullanıcılar ise ona tepki gösterdi.

Diğer kullanıcılar ise ona tepki gösterdi.
twitter.com
twitter.com
twitter.com

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