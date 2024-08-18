Melike ve Mine'yi Hayattan Koparan Aracın Arkasındaki Dikkat Çeken Yazı: Katil 777!

Kütahya’da 10 metre mesafedeki üst geçidi kullanmayan Mine (16) ve Melike Kurt (15) kardeşler, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazayı duyarak gelen kız kardeşlerin babası Arif ve annesi Dilek Gürcan ise birbirlerine sarılarak gözyaşlarına boğulurken, otomobilin arkasındaki Killer 777 (katil) yazısı ise dikkat çekti.