Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Göztepe Maçında Ali Koç'a Saldıran Fatih Özkan Gözaltına Alındı!

Göztepe Maçında Ali Koç'a Saldıran Fatih Özkan Gözaltına Alındı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
18.08.2024 - 11:03

Göztepe maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren zanlı Fatih Özkan yakalandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren zanlı gözaltına alındı.

Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren zanlı gözaltına alındı.

Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Özkan'ı gözaltına aldı.

Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Özkan'ı gözaltına aldı.

Özkan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Özkan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
6
4
3
2
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın