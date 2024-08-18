Göztepe Maçında Ali Koç'a Saldıran Fatih Özkan Gözaltına Alındı!
Göztepe Maçında Ali Koç'a Saldıran Fatih Özkan Gözaltına Alındı!
Göztepe maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren zanlı Fatih Özkan yakalandı.
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Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren zanlı gözaltına alındı.
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Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.
Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Özkan'ı gözaltına aldı.
Özkan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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