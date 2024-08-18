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Olaylı Göztepe - Fenerbahçe Maçının Ardından Tuzlaspor'dan Çok Konuşulacak Paylaşım!

Olaylı Göztepe - Fenerbahçe Maçının Ardından Tuzlaspor'dan Çok Konuşulacak Paylaşım!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
18.08.2024 - 10:08

TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Göztepe - Fenerbahçe maçına dair paylaşımda bulundu. Kulübün resmi Instagram hesabından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için, 'Tebrikler Göztepe, Pembe Ali madara oldu' denildi.

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Göztepe'nin Fenerbahçe'yi konuk ettiği mücadelenin ikinci yarısının ilk dakikalarında saha karışmıştı.

Göztepe'nin Fenerbahçe'yi konuk ettiği mücadelenin ikinci yarısının ilk dakikalarında saha karışmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, stadyuma giremeyen sarı-lacivertli taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gitmiş, Göztepe seyircisi kendisine şişe ve yabancı maddeler atmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, stadyuma giremeyen sarı-lacivertli taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gitmiş, Göztepe seyircisi kendisine şişe ve yabancı maddeler atmıştı.

Ev sahibi kulüp görevlileri ile Ali Koç ve korumaları arasında da arbede yaşanmıştı.

Ev sahibi kulüp görevlileri ile Ali Koç ve korumaları arasında da arbede yaşanmıştı.

Sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi Fatih Özkan, Ali Koç'a saldırmıştı.

Sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi Fatih Özkan, Ali Koç'a saldırmıştı.

Yaşananlar sonrası Tuzlaspor'dan çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

Yaşananlar sonrası Tuzlaspor'dan çok konuşulacak bir paylaşım geldi.
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Mavi-beyazlılar, paylaşımında Göztepe'yi tebrik ederken "Pembe Ali madara oldu. Pembe Ali’nin düştüğü pozisyon net penaltıdır" ifadelerini kullandı.

Mavi-beyazlılar, paylaşımında Göztepe'yi tebrik ederken "Pembe Ali madara oldu. Pembe Ali’nin düştüğü pozisyon net penaltıdır" ifadelerini kullandı.

Gönderiye Galatasaray, Göztepe ve ultrAslan taraftar grubu da etiketlendi.

Gönderiye Galatasaray, Göztepe ve ultrAslan taraftar grubu da etiketlendi.

Ali Koç'a saldırı anı 👇

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