Olaylı Göztepe - Fenerbahçe Maçının Ardından Tuzlaspor'dan Çok Konuşulacak Paylaşım!
Olaylı Göztepe - Fenerbahçe Maçının Ardından Tuzlaspor'dan Çok Konuşulacak Paylaşım!
TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Göztepe - Fenerbahçe maçına dair paylaşımda bulundu. Kulübün resmi Instagram hesabından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için, 'Tebrikler Göztepe, Pembe Ali madara oldu' denildi.
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Göztepe'nin Fenerbahçe'yi konuk ettiği mücadelenin ikinci yarısının ilk dakikalarında saha karışmıştı.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, stadyuma giremeyen sarı-lacivertli taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gitmiş, Göztepe seyircisi kendisine şişe ve yabancı maddeler atmıştı.
Ev sahibi kulüp görevlileri ile Ali Koç ve korumaları arasında da arbede yaşanmıştı.
Sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi Fatih Özkan, Ali Koç'a saldırmıştı.
Yaşananlar sonrası Tuzlaspor'dan çok konuşulacak bir paylaşım geldi.
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Mavi-beyazlılar, paylaşımında Göztepe'yi tebrik ederken "Pembe Ali madara oldu. Pembe Ali’nin düştüğü pozisyon net penaltıdır" ifadelerini kullandı.
Gönderiye Galatasaray, Göztepe ve ultrAslan taraftar grubu da etiketlendi.
Ali Koç'a saldırı anı 👇
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