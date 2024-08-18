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Arabayla Birini Öldürüp ABD’ye Kaçan Timur Cihantimur’un Psikolojisi Bozulmuş!

Arabayla Birini Öldürüp ABD’ye Kaçan Timur Cihantimur’un Psikolojisi Bozulmuş!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
18.08.2024 - 09:59

İstanbul'da ehliyetsiz şekilde kullandığı spor otomobille bir kişinin ölümüne sebep olan, sonrasında da ABD'ye kaçan yazar Eylem Tok’un oğlu 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un avukatları müvekkillerinin psikolojisinin bozulduğu iddia edip kefaletle serbest kalması için 'psikiyatri raporu' sundu.

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İstanbul Kemrburgaz'da ünlü Estetik Cerrah Bülent Cihantimur ve Yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, son hızla yol kenarındaki Oğuz Murat Aci ve arkadaşlarına çarptı.

İstanbul Kemrburgaz'da ünlü Estetik Cerrah Bülent Cihantimur ve Yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, son hızla yol kenarındaki Oğuz Murat Aci ve arkadaşlarına çarptı.

Timur Cihantimur, yaralılara yardım etmek yerine annesi ile birlikte yerdeki telefonları toplayıp ABD'ye kaçtı. Bir çocuk babası Oğuz Murat Aci de vefat etti.

Timur Cihantimur, yaralılara yardım etmek yerine annesi ile birlikte yerdeki telefonları toplayıp ABD'ye kaçtı. Bir çocuk babası Oğuz Murat Aci de vefat etti.

VOA Türkçe'den Can Kamiloğlu'nun haberine göre; Türkiye'nin talebi ile annesi ile birlikte tutuklanan Cihantimur'dan kritik hamle geldi.

VOA Türkçe'den Can Kamiloğlu'nun haberine göre; Türkiye'nin talebi ile annesi ile birlikte tutuklanan Cihantimur'dan kritik hamle geldi.

Cihantimur'ın ABD'nin Newark şehrinde tutulduğu yerleşkede şiddete uğradığı öğrenildi.

Cihantimur'ın ABD'nin Newark şehrinde tutulduğu yerleşkede şiddete uğradığı öğrenildi.

Cihantimur'un avukatları 38 sayfalık bir dileçe ile müvekkillerinin saldırının ardından psikolojisinin bozulduğunu öne sürdü. Avukatlar, psikiyatri raporu sunup Cihantimur'un kefalet serbest bırakılmasını istedi.

Cihantimur'un avukatları 38 sayfalık bir dileçe ile müvekkillerinin saldırının ardından psikolojisinin bozulduğunu öne sürdü. Avukatlar, psikiyatri raporu sunup Cihantimur'un kefalet serbest bırakılmasını istedi.
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ABD mahkemesi, Cihantimur'un daha önce kaçma riski nedeniyle kefaletle serbest bırakılmasını reddetmişti.

ABD mahkemesi, Cihantimur'un daha önce kaçma riski nedeniyle kefaletle serbest bırakılmasını reddetmişti.
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