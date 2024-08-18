Arabayla Birini Öldürüp ABD’ye Kaçan Timur Cihantimur’un Psikolojisi Bozulmuş!

İstanbul'da ehliyetsiz şekilde kullandığı spor otomobille bir kişinin ölümüne sebep olan, sonrasında da ABD'ye kaçan yazar Eylem Tok’un oğlu 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un avukatları müvekkillerinin psikolojisinin bozulduğu iddia edip kefaletle serbest kalması için 'psikiyatri raporu' sundu.