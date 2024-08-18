CNN Türk’te Hande Fırat Krizi: Hande Fırat Instagram’dan Yazdı, Sonra Sildi!

CNN Türk'te son dönemde yaşanan köklü değişiklikler sonrasında 'kıza çekildiği' iddia edilen HAnde Fırat sosyal medya hesabından isyan etti!

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi ve CNN Türk'te 'Gece Görüşü' programı moderatörü Hande Fırat'ın bir süredir ekranlarda görünmemesi kafaları karıştırdı. Bir de bunun üzerine Hande Fırat’ın Instagram paylaşımı CNN Türk’te yaşanan kaosu iyice ortaya çıkardı.