CNN Türk’te Hande Fırat Krizi: Hande Fırat Instagram’dan Yazdı, Sonra Sildi!
CNN Türk’te Hande Fırat Krizi: Hande Fırat Instagram’dan Yazdı, Sonra Sildi!
CNN Türk'te son dönemde yaşanan köklü değişiklikler sonrasında 'kıza çekildiği' iddia edilen HAnde Fırat sosyal medya hesabından isyan etti!
Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi ve CNN Türk'te 'Gece Görüşü' programı moderatörü Hande Fırat'ın bir süredir ekranlarda görünmemesi kafaları karıştırdı. Bir de bunun üzerine Hande Fırat’ın Instagram paylaşımı CNN Türk’te yaşanan kaosu iyice ortaya çıkardı.
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Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi ve CNN Türk'te 'Gece Görüşü' programı moderatörü Hande Fırat'ın Instagram paylaşımı kafaları karıştırdı.
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Hande Fırat uzun süredir ekranlarda görünmüyordu.
Fırat, Salı ve Perşembe akşamları Ankara'dan ‘Gece Görüşü’ isimli programla gündemin öne çıkan konularını konuklarıyla değerlendiriyordu.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Fırat, takipçilerinin ‘neden ekranlarda yoksunuz?’ soruları karşısında “15 Temmuz gecesi” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı sokaklara davet ettiği yayınındaki resmini paylaşarak şunları yazı:
Hande Fırat daha sonra bu paylaşımını sildi…
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A Haber İstihbarat Şefi olarak çalışırken CNN Türk Haber Koordinatörlüğü görevine getirilen Kubilay Gülbek, CNN Türk'ten alınarak Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü yapıldı. A Haber haber müdürü iken CNN Türk Genel Yayın Koordinatörlüğü'ne getirilen Murat Yancı ise Bora Bayraktar'ın yerine CNN Türk Genel Müdürü oldu.
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