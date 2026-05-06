160 Milyon Yıllık Fosil Gizemi Çözüldü: Bilim İnsanları 'Hiç Böylesini Görmemiştik' Dedi

Son yıllarda bulunan bazı fosiller, Jura döneminde uçuş ve süzülme evriminin tek bir çizgide ilerlemediğini gösterdi. Yi qi gibi küçük dinozorlar, kuşlardaki tüylü kanatlardan farklı olarak zar benzeri yapılara sahipti.

Microraptor gibi dört kanatlı türler de bu tartışmanın en bilinen örnekleri arasında yer aldı. Yeni fosil, bu canlıların tekil tuhaflıklar değil, daha geniş bir evrimsel çeşitliliğin parçası olabileceği fikrini güçlendirdi.

Yine de fosilin tam olarak hangi gruba ait olduğunu söylemek için daha fazla çalışma gerekiyor. Paleontologlar bu tür bulgularda hızlı karar vermiyor çünkü benzerlikler bazen yanıltıcı olabiliyor.

Hakemli yayın süreci, karşılaştırmalı anatomi incelemeleri ve yeni taramalar sonucunda fosilin yeri daha net anlaşılacak. Şimdilik kesin olan şey, 160 milyon yıl önce yaşamış küçük bir canlının bugün dinozor evrimiyle ilgili bildiklerimizi yeniden sorgulatması.