16 Ağustos Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
16 Ağustos Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 16 Ağustos Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde ciple, yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarpıp kaçan sürücü Furkan Dağlı, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Tepkiler üzerine tekrardan gözaltına alınan Dağlı, kasten yaralama suçundan tutuklandı. Kasten yaralama dahil 31 suç kaydı bulunan sürücünün turizmci ve otel sahibi olduğu ortaya çıkmıştı.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bugün Can Atalay için olağanüstü toplandı. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın kürsüde AK Partili milletvekillerine yönelik ifadeleri sonrası AK Partili Alpay Özalan, Şık'a yumruk attı. Bu olay sonrası gerginliğin daha da artmasıyla gözler AK Partili Alpay Özalan çevrildi. Meclis'te yine bir kavga ve kavganın başrolü yine AK Partili Alpay Özalan oldu.
6 kez verilen aranın ardından yeniden başlayan Genel Kurul'u Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açtı. TBMM'de çıkan kavga nedeniyle TİP Milletvekili Ahmet Şık ve AK Partili Alpay Özalan'a kınama cezası verildi.
Eskişehir'de yüzüne maske takıp hücum yeleği giyen 18 yaşındaki bir kişi, bıçak ve baltayla saldırdığı 5 kişiyi yaralamıştı. Bu olayın üzerinden çok geçmeden Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki bir çocuk, 14 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü.
14 Ağustos'ta Manisa'da başlayan yangın halen devam ediyor. Bölgede 6 mahalle tahliye edildi.
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Fransa’da feci bir olay yaşandı. Bir hava gösterisi sırasında uçak, denize çakıldı. Uçağın pilotu hayatını kaybetti.
Edirne'nin Uzunköprü Belediyesine ait vahşi depolama alanında çuvallar içinde ölü köpekler bulunmuştu. Bu olay sonrası Jandarma Suç Araştırma timlerinin yaptıkları çalışma sonucu 4 şüpheli gözaltına alındı. Ancak şüphelilere ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
İzmir'de dün gece başlayan yangın bugün de devam etti. Rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte yangın yerleşim yerlerine ulaşırken, insanlar evlerini terk etmek zorunda kaldı. İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay katıldığı bir canlı yayında “Bugün havadan söndürme yeterli olmadı. Rüzgar, duman başka yerde yangın var gerekçeleri sunuldu. Yangın göz göre göre geldi” dedi.
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