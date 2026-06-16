16-22 Haziran'da Sahnelenecek En Güzel Tiyatro Oyunları

Elma Labrador Çimen
Bir çiftin 50 yıllık hikayesini Alzheimer hastalığı, müzik, anılar ve aşk üzerinden anlatan Elma Labrador Çimen, Engin Hepileri ve Nergis Öztürk’ü Akciğer’den sonra yeniden sahnede buluşturuyor. Matthew Seager’ın In Other Words adlı oyunundan uyarlanan yapım, 75 dakikalık sarsıcı bir hikaye sunuyor.
Zengin Mutfağı
Vasıf Öngören’in unutulmaz eseri Zengin Mutfağı, Şener Şen’i yıllar sonra yeniden Lütfü Usta rolüyle sahneye taşıyor. 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını anlatan oyun, Türkiye tiyatrosunun en önemli yapımları arasında gösteriliyor.
Tarih: 16 Haziran
Mekan: Maximum Uniq Hall
Tür: Komedi
Oyuncular: Şener Şen, Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan, Kutay Sandıkçı
Süre: 120 dakika
Yaş Sınırı: 13+
Mutlu Aile Tablosu
Pınar Altuğ Atacan ve Emre Kınay’ın başrollerinde yer aldığı Mutlu Aile Tablosu, uzun süredir evli olan Elaine ve Ken Haber çiftinin hayatlarını değiştirme çabasını konu alıyor. Monoton olduğunu düşündükleri hayatlarına müdahale etmeye çalışan çiftin hikayesi, zamanla içinden çıkılması zor bir kabusa dönüşüyor.
Tarih: 17 Haziran
Mekan: Watergarden Performans Merkezi Duru Ataşehir
Tür: Komedi
Oyuncular: Pınar Altuğ Atacan, Emre Kınay, Derin Bülbül, Yarkın Ünsal, Taner Ergör
Süre: 85 dakika
Yaş Sınırı: 12+
Meçhul Paşa
Meçhul Paşa, Marko Paşa gazetesinin masalsı ve mizahi hikayesini sahneye taşıyor. Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve Mustafa Mim Uykusuz’un birlikte çıkardığı Türkiye’nin ilk siyasi mizah gazetesi Markopaşa’nın çetin koşullardaki serüveni, şenlikli bir ortaoyunu diliyle anlatılıyor.
Vakit Tamam Abbas
Cahit Sıtkı Tarancı’nın Abbas öyküsünden yola çıkılarak sahneye uyarlanan Vakit Tamam Abbas, iyi insan olmanın yükünü ve var olma arzusunu sahneye taşıyor. Şükrü Veysel Alankaya’nın yorumuyla sahnelenen oyun, izleyiciyi sevgi, aidiyet ve hatırlama üzerine duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.
Mercaniye Çok Yaşa
Tiyatro Hayali’nin sahnelediği Mercaniye Çok Yaşa, Osmanlı’nın son dönemlerinde Haliç’te kaderine terk edilen bir gemi üzerinden mizahi ve dönemsel bir hikaye anlatıyor. Gelenekten beslenen oyun; şarkıları, karakterleri ve oyunbaz diliyle seyirciyi zaman tüneline davet ediyor.
Tarih: 19 Haziran
Mekan: Kadıköy Eğitim Sahnesi
Tür: Komedi
Oyuncular: Erdem Akakçe, Fatih Koyunoğlu, Bülent Çolak, Bihter Dinçel, Sevil Akı
Süre: 120 dakika
Yaş Sınırı: 12+
Hey Gidi Günler
Süheyl ve Behzat Uygur’un sahnelediği Hey Gidi Günler, eski anılar, şarkılar ve seyirciyle kurulan interaktif bölümlerle nostaljik bir gösteri sunuyor. “Bizim atmaya kıyamadığımız anılarımız var” sözüyle başlayan yapım, izleyiciyi hem güldüren hem de geçmişe götüren keyifli bir sahne deneyimi vadediyor.
Tarih: 19 Haziran
Mekan: Sahne Dragos
Tür: Komedi
Süre: 120 dakika
Yaş Sınırı: 13+
Şebbaz
Şebbaz, perde oyunu geleneğini gerçek oyunculuk performanslarıyla birleştiren masalsı ve şenlikli bir sahne deneyimi sunuyor. Karagöz geleneğinden beslenen yapım, çocukluk arkadaşı iki şebbazın başlarına gelen olaylar üzerinden dostluk, kimlik ve geçmişle yüzleşme temalarını ele alıyor.
Sevgili Arsız Ölüm Dirmit
Latife Tekin’in unutulmaz romanından sahneye uyarlanan Sevgili Arsız Ölüm Dirmit, köyden şehre göç eden kalabalık bir ailenin şehirle mücadelesini Dirmit’in gözünden anlatıyor. Nezaket Erden’in uyarlayıp oynadığı tek kişilik oyun, Dirmit’in merakı, direnci ve hayata tutunma çabasını güçlü bir sahne diliyle aktarıyor.
Öteki
Dostoyevski’nin aynı adlı eserinden Emin Alper tarafından sahneye uyarlanan Öteki, insanın kendi benzeriyle karşılaşması fikrinden yola çıkan özgün bir kara komedi. Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan’ın rol aldığı oyun, izleyiciye hem gerilimli hem de etkileyici bir sahne deneyimi sunuyor.
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