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16-22 Haziran'da Sahnelenecek En Güzel Tiyatro Oyunları

16-22 Haziran'da Sahnelenecek En Güzel Tiyatro Oyunları

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.06.2026 - 10:40
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16-22 Haziran’da tiyatro sahnelerinde birbirinden farklı türlerde dikkat çeken oyunlar seyirciyle buluşuyor. DasDas Sahne’den Maximum Uniq Hall’a, Moda Sahnesi’nden Kadıköy Eğitim Sahnesi’ne kadar birçok noktada dram, komedi ve kara komedi türündeki yapımlar sahnelenecek!

Bakalım neler varmış...

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Elma Labrador Çimen

Bir çiftin 50 yıllık hikayesini Alzheimer hastalığı, müzik, anılar ve aşk üzerinden anlatan Elma Labrador Çimen, Engin Hepileri ve Nergis Öztürk’ü Akciğer’den sonra yeniden sahnede buluşturuyor. Matthew Seager’ın In Other Words adlı oyunundan uyarlanan yapım, 75 dakikalık sarsıcı bir hikaye sunuyor.

  • Tarih: 16 Haziran

  • Mekan: DasDas Sahne

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Engin Hepileri, Nergis Öztürk

  • Süre: 75 dakika

Zengin Mutfağı

Vasıf Öngören’in unutulmaz eseri Zengin Mutfağı, Şener Şen’i yıllar sonra yeniden Lütfü Usta rolüyle sahneye taşıyor. 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını anlatan oyun, Türkiye tiyatrosunun en önemli yapımları arasında gösteriliyor.

  • Tarih: 16 Haziran

  • Mekan: Maximum Uniq Hall

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Şener Şen, Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan, Kutay Sandıkçı

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

Mutlu Aile Tablosu

Pınar Altuğ Atacan ve Emre Kınay’ın başrollerinde yer aldığı Mutlu Aile Tablosu, uzun süredir evli olan Elaine ve Ken Haber çiftinin hayatlarını değiştirme çabasını konu alıyor. Monoton olduğunu düşündükleri hayatlarına müdahale etmeye çalışan çiftin hikayesi, zamanla içinden çıkılması zor bir kabusa dönüşüyor.

  • Tarih: 17 Haziran

  • Mekan: Watergarden Performans Merkezi Duru Ataşehir

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Pınar Altuğ Atacan, Emre Kınay, Derin Bülbül, Yarkın Ünsal, Taner Ergör

  • Süre: 85 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

Meçhul Paşa

Meçhul Paşa, Marko Paşa gazetesinin masalsı ve mizahi hikayesini sahneye taşıyor. Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve Mustafa Mim Uykusuz’un birlikte çıkardığı Türkiye’nin ilk siyasi mizah gazetesi Markopaşa’nın çetin koşullardaki serüveni, şenlikli bir ortaoyunu diliyle anlatılıyor.

  • Tarih: 18 Haziran

  • Mekan: Sahne Dragos

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Fatih Koyunoğlu, Erdem Akakçe, Bülent Çolak

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

Vakit Tamam Abbas

Cahit Sıtkı Tarancı’nın Abbas öyküsünden yola çıkılarak sahneye uyarlanan Vakit Tamam Abbas, iyi insan olmanın yükünü ve var olma arzusunu sahneye taşıyor. Şükrü Veysel Alankaya’nın yorumuyla sahnelenen oyun, izleyiciyi sevgi, aidiyet ve hatırlama üzerine duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Tarih: 18 Haziran

  • Mekan: Moda Sahnesi

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Şükrü Veysel Alankaya

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

Mercaniye Çok Yaşa

Tiyatro Hayali’nin sahnelediği Mercaniye Çok Yaşa, Osmanlı’nın son dönemlerinde Haliç’te kaderine terk edilen bir gemi üzerinden mizahi ve dönemsel bir hikaye anlatıyor. Gelenekten beslenen oyun; şarkıları, karakterleri ve oyunbaz diliyle seyirciyi zaman tüneline davet ediyor.

  • Tarih: 19 Haziran

  • Mekan: Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Erdem Akakçe, Fatih Koyunoğlu, Bülent Çolak, Bihter Dinçel, Sevil Akı

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

Hey Gidi Günler

Süheyl ve Behzat Uygur’un sahnelediği Hey Gidi Günler, eski anılar, şarkılar ve seyirciyle kurulan interaktif bölümlerle nostaljik bir gösteri sunuyor. “Bizim atmaya kıyamadığımız anılarımız var” sözüyle başlayan yapım, izleyiciyi hem güldüren hem de geçmişe götüren keyifli bir sahne deneyimi vadediyor.

  • Tarih: 19 Haziran

  • Mekan: Sahne Dragos

  • Tür: Komedi

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

Şebbaz

Şebbaz, perde oyunu geleneğini gerçek oyunculuk performanslarıyla birleştiren masalsı ve şenlikli bir sahne deneyimi sunuyor. Karagöz geleneğinden beslenen yapım, çocukluk arkadaşı iki şebbazın başlarına gelen olaylar üzerinden dostluk, kimlik ve geçmişle yüzleşme temalarını ele alıyor.

  • Tarih: 20 Haziran

  • Mekan: Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Erdem Akakçe, Fatih Koyunoğlu

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

Sevgili Arsız Ölüm Dirmit

Latife Tekin’in unutulmaz romanından sahneye uyarlanan Sevgili Arsız Ölüm Dirmit, köyden şehre göç eden kalabalık bir ailenin şehirle mücadelesini Dirmit’in gözünden anlatıyor. Nezaket Erden’in uyarlayıp oynadığı tek kişilik oyun, Dirmit’in merakı, direnci ve hayata tutunma çabasını güçlü bir sahne diliyle aktarıyor.

  • Tarih: 22 Haziran

  • Mekan: Moda Sahnesi Büyük Salon

  • Tür: Trajedi, Dram

  • Oyuncular: Nezaket Erden

  • Süre: 85 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

Öteki

Dostoyevski’nin aynı adlı eserinden Emin Alper tarafından sahneye uyarlanan Öteki, insanın kendi benzeriyle karşılaşması fikrinden yola çıkan özgün bir kara komedi. Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan’ın rol aldığı oyun, izleyiciye hem gerilimli hem de etkileyici bir sahne deneyimi sunuyor.

  • Tarih: 22 Haziran

  • Mekan: DasDas Sahne

  • Tür: Kara Komedi

  • Oyuncular: Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş, Gökhan Yıkılkan

  • Süre: 100 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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