15 Temmuz Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
15 Temmuz Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 15 Temmuz Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AK Parti Kayseri milletvekili, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını Habertürk’te anlattı. Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtlayan Akar “O gece büyük bir şok yaşadım. Hakan Fidan'ın alınacağını öğrendik” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hafız Mustafa Efe Sokak Hayvanlarının Uyutulması Kararı Hakkında Konuştu
İlk olarak Cem Yılmaz'la rol aldığı reklam filminde izlediğimiz Ersin Korkut, Yılmaz Erdoğan'ın kuzeni olarak karşımıza çıkmış ve oyunculuk yeteneğiyle hepimizi şaşkına çevirmişti. Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'u nasıl ünlü yaptığını yıllar sonra anlattı.
Geçtiğimiz saatlerde doğum yapan Burcu Biricik'in ailesi, Luna'yı karşılama seremonisinden fotoğraflar paylaştı! Luna'ya hayran hayran bakan ailenin yanı sıra kızına çoktan abayı yakmış Emre Yetkin, kalp eritti!
Adana Sıcağında İsyanıyla Güldüren TikTok Kullanıcısı Bu Kez Hüzünlendirdi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dilan Çıtak, geçtiğimiz günlerde babası İbrahim Tatlıses'i ima ederek artık sessiz kalmaması gereken meseleler olduğunu dile getirmişti. Açıklama yapacağını söyleyen Dilan, sessizliğe büründü. Seren Serengil ise Dilan'ı koruması altına alıp, yeni kalp ameliyatı olan İbrahim Tatlıses'in babalığı hakkında sert iddialar ortaya attı.
Avustralya'dan Gelen Birinin Gözünden Türkiye'deki Garip Şeyler
Geçtiğimiz saatlerde bir kullanıcı, hamsi turşusu paylaşarak birçoğumuzun iştahını kaçırdı. 'Bunu görenler nasıl vegan olabilir aklım almıyor' diyen kullanıcı, 'Hamsinin de turşusunu yapmayıverin' dedirtti!
Galatasaray, Avusturya kampının ikinci hazırlık maçında karşılaştığı Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'a 5-2'lik skorla yenildi.
Fenerbahçe, Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın’ın transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Oğuz Aydın’ın bir süredir Galatasaray’a transfer olacağı iddia ediliyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Netflix'in göz bebeği dizisi Stranger Things'in final sezonu olan 5. sezon için geri sayım başlamışken, Netflix popüler dizisinin son sezonu için özel bir video yayınladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın