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Hulusi Akar’dan 15 Temmuz Açıklaması: “Şok Yaşadım, Hakan Fidan’ın Alınacağını Öğrendik”

Hulusi Akar’dan 15 Temmuz Açıklaması: “Şok Yaşadım, Hakan Fidan’ın Alınacağını Öğrendik”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
15.07.2024 - 23:41

AK Parti Kayseri milletvekili, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını Habertürk’te anlattı. Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtlayan Akar “O gece büyük bir şok yaşadım. Hakan Fidan'ın alınacağını öğrendik” dedi. 

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2016 yılında Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar, 15 Temmuz darbe girişimiyle açıklamalarda bulundu.

2016 yılında Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar, 15 Temmuz darbe girişimiyle açıklamalarda bulundu.

Akar’ın en çok konuşulan açıklaması Hakan Fidan hakkındaki sözleri oldu. Hulusi Akar, 15 Temmuz 2026 gecesiyle ilgili “O gece büyük bir şok yaşadım. Hakan Fidan'ın alınacağını öğrendik. Uçuşlara müsaade edilmemesi emri verdim” dedi.

Akar’ın en çok konuşulan açıklaması Hakan Fidan hakkındaki sözleri oldu. Hulusi Akar, 15 Temmuz 2026 gecesiyle ilgili “O gece büyük bir şok yaşadım. Hakan Fidan'ın alınacağını öğrendik. Uçuşlara müsaade edilmemesi emri verdim” dedi.

İşte Hulusi Akar’ın o gece yaşananlara dair açıklamaları:

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