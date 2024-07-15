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Gözümüz Yollarda Kaldı: Stranger Things'in 5. Sezonuna Özel Video Yayınlandı!

Gözümüz Yollarda Kaldı: Stranger Things'in 5. Sezonuna Özel Video Yayınlandı!

Netflix
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
15.07.2024 - 23:03

Netflix'in göz bebeği dizisi Stranger Things'in final sezonu olan 5. sezon için geri sayım başlamışken, Netflix popüler dizisinin son sezonu için özel bir video yayınladı.

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Netflix'in ilk dizilerinden Stranger Things, enfes senaryosuyla en popüler işlerden biri olmayı sürdürüyor.

Netflix'in ilk dizilerinden Stranger Things, enfes senaryosuyla en popüler işlerden biri olmayı sürdürüyor.

Popüler dizinin final sezonu olan 5. sezon için çalışmalar hızla devam ederken, hikâyenin nasıl son bulacağını merakla beklediğimiz son sezona özel bir video yayınlandı.

Popüler dizinin final sezonu olan 5. sezon için çalışmalar hızla devam ederken, hikâyenin nasıl son bulacağını merakla beklediğimiz son sezona özel bir video yayınlandı.

Netflix'in yayınladığı videoda 5. sezon çekimleri, set hazırlıkları vb. detayların yer alması izleyicileri daha da heyecanlandırırken, 5. sezonun yayın tarihinin de yaklaşmasıyla sabırsızlanmaya başladık.

Netflix'in yayınladığı videoda 5. sezon çekimleri, set hazırlıkları vb. detayların yer alması izleyicileri daha da heyecanlandırırken, 5. sezonun yayın tarihinin de yaklaşmasıyla sabırsızlanmaya başladık.

İşte Stranger Things'in 5. sezonuna özel yayınlanan video:

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