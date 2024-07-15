Komedyen Gökhan Ünver, Netflix'teki Türk Yapımlarını Tiye Aldı
Komedyen Gökhan Ünver, Netflix'teki Türk Yapımlarını Tiye Aldı
Kaynak: https://www.tiktok.com/@gokhanunverbe...
Yaptığı paylaşımlarla hepimizi güldüren komedyen Gökhan Ünver, Netflix yerli yapımlarını 'Netflix'e göre bizim Türkiye'deki hayat' başlığıyla tiye aldı.
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Netflix Türkiye yapımlarında izlediklerimiz gündelik yaşantımızdan çok uzak diyaloglar olsa da tüm bunları "hayal ürünü" olarak kabul edip keyifle izliyoruz.
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Karakterlerin gündelik dertlerinden tutun da yaşam biçimlerine kadar "Kimler böyle yaşıyor?" sorusunu defalarca aklımıza getiren film ve diziler hızla yayınlanmaya devam ederken bu duruma komedyen Gökhan Ünver sessiz kalamamış.
Netflix yerli yapımlarındaki bu halleri tiye alan bir video çeken Gökhan Ünver, söz konusu videoyla kısa sürede viral oldu.
İşte o anlar:
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