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Galatasaray İstedi, Fenerbahçe Aldı: Oğuz Aydın Fenerbahçe’de

Galatasaray İstedi, Fenerbahçe Aldı: Oğuz Aydın Fenerbahçe’de

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
15.07.2024 - 22:32 Son Güncelleme: 15.07.2024 - 23:05

Fenerbahçe, Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın’ın transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Oğuz Aydın’ın bir süredir Galatasaray’a transfer olacağı iddia ediliyordu. 

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Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama:

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-lacivertli ekip, Oğuz Aydın transferi için Alanyaspor ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli ekip, Oğuz Aydın transferi için Alanyaspor ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, kendisi ve Corendon Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı Oğuz Aydın, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul’a gelecektir" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, kendisi ve Corendon Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı Oğuz Aydın, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul’a gelecektir" ifadelerine yer verildi.
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gamzossssss

hadi bakalım hayırlı olsun💛💙

Otto Skorzeny

Levent Mercan ve Oğuz Aydın iki yetenekli Türk oyuncu havuzu için iyi transferler .Mou ya saygısızlık olmasın ama gittiği her yerde büyük paralar harcattıran... Devamını Gör

emre54

Bu rapçi kim yaffff