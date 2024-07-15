Galatasaray İstedi, Fenerbahçe Aldı: Oğuz Aydın Fenerbahçe’de
Galatasaray İstedi, Fenerbahçe Aldı: Oğuz Aydın Fenerbahçe’de
Fenerbahçe, Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın’ın transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Oğuz Aydın’ın bir süredir Galatasaray’a transfer olacağı iddia ediliyordu.
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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor.
Sarı-lacivertli ekip, Oğuz Aydın transferi için Alanyaspor ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, kendisi ve Corendon Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı Oğuz Aydın, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul’a gelecektir" ifadelerine yer verildi.
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hadi bakalım hayırlı olsun💛💙
Levent Mercan ve Oğuz Aydın iki yetenekli Türk oyuncu havuzu için iyi transferler .Mou ya saygısızlık olmasın ama gittiği her yerde büyük paralar harcattıran... Devamını Gör
Bu rapçi kim yaffff