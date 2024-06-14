14 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
14 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Aylardır hepimizin yakından takip ettiği Dilan ve Engin Polat'ın geçtiğimiz gün yapılan duruşması sonucunda Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu tahliye edildi. Sıla Doğu'dan sonra Can Doğu da ilk kez görüntülendi.
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Geçtiğimiz günlerde Hacı Sabancı hakkında ortaya atılan bir iddia sosyal medyayı epey karıştırmıştı. Babalık davası haberlerinin yalanlamasından sonra Nazlı Sabancı'dan eşiyle "sorun yok" temalı paylaşım geldi.
10. Yıl Marşı'nı mayolu sahne kıyafetiyle okuduğu için linçlenen Hadise'ye tepki veren isimlerden biri de ünlü şarkıcının eski sevgilisi Sinan Akçıl olmuştu. Akçıl'dan Hadise hakkında ikinci bir açıklama geldi!
Tarkan'ın bir süredir sosyal medyadan tanıtımını yaptığı 'Kuantum 51' albümüne sonunda kavuştuk. 'Darmaduman'dan 'Müteşekkir'e herkesin bambaşka favorileri oldu. Ki söz konusu Tarkan olduğunda elbette böyle olacak, herkes onun başka bir şarkısını, başka bir yönünü, stilini sevecek. Gencinden yaşlısına herkese hitap edebilecek kadar büyük bir yıldız olan, adını dünyaya duyuran Tarkan'ın 90'lardaki muazzam yükselişi ise ayrıca bir parantezi hak ediyor. Gelin Tarkan'ın düğün salonlarından stadyumlara taşınan yükselişini hatırlayalım.
Fiziği ile dikkat çeken ünlü model Çağla Şıkel'in yeşillere büründüğü bol dekolteli son paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü!
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Pop müziğin efsanesi Ajda Pekkan kariyerinin ilk stadyum konserini verdi. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen konsere binlerce kişi katıldı. Cem Adrian'dan Selda Bağcan'a, Nilüfer'den Mabel Matiz'e birçok ünlü ismin kendisine eşlik ettiği eşsiz konser ile Pekkan, 60 yıllık hayalini gerçekleştirmiş oldu.
Rap müziğin sevilen iki ismi Sagopa Kajmer ve Ceza, uzun yıllardır kavgalı ve küs olarak biliniyor. Geçtiğimiz günlerde Ceza, annesini kaybeden Sagopa Kajmer’e Instagram hesabından paylaştığı post ile başsağlığı dilemişti. Ünlü rapçi şimdi de Sagopa Kajmer açıklamasıyla heyecanlandırdı.
Geçtiğimiz hafta evlenen Gamze Özçelik- Reshad Strik çifti, Kurban Bayramı'nı Tanzanya'da geçirecek. Çifti Umuda Koşanlar Derneği ekibi Tanzanya'ya yolcu etti.
Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Emire Cansu Kurtaran'a evlenme teklifi eden Reynmen'in düğün tarihi belli oldu!
Dilan ve Engin Polat çifti, komşularıyla ettikleri kavga nedeniyle yargılanmaya devam ediyordu. Şikayetlerini geri çeken komşular kavga gününü anlattı!
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