14 – 20 Eylül İstanbul Çocuk Etkinlikleri: İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir?
Okul zillerinin çalmasıyla başlayan o tatlı telaş etkinliklerine de yansıdı! 14 - 20 Eylül haftasında, sıralarda biriken enerjiyi doyasıya atacakları tema parklardan yepyeni vizyon filmlerine, ufuk açıcı atölyelerden kahkaha dolu tiyatro sahnelerine kadar motivasyon artırıcı dopdolu bir takvim sizi bekliyor.
Peki, bu hafta İstanbul'da çocuklarla neler yapılır? Hangi tiyatro oyununa gidilir? Vizyonda hangi filmler var? En öğretici atölyeler nerede düzenleniyor? İşte bu haftanın çocuk etkinlikleri.
Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu kontrol etmek ve bilet satın almak için organizasyon firmalarının, etkinlik merkezlerinin ya da bilet satış platformlarının duyurularını kontrol etmelisiniz!
İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?
İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Konser ve Müzikal Var mı?
İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?
14 – 20 Eylül Eğlence, Oyun Alanları ve Tema Parklar
İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?
Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlik Alanına Gitmeli?
Eylül Akşamüstleri İçin En Güzel Doğa ve Sahil Rotaları
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