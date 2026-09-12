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14 – 20 Eylül İstanbul Çocuk Etkinlikleri: İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir?

14 – 20 Eylül İstanbul Çocuk Etkinlikleri: İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.09.2026 - 15:17
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Okul zillerinin çalmasıyla başlayan o tatlı telaş etkinliklerine de yansıdı! 14 - 20 Eylül haftasında, sıralarda biriken enerjiyi doyasıya atacakları tema parklardan yepyeni vizyon filmlerine, ufuk açıcı atölyelerden kahkaha dolu tiyatro sahnelerine kadar motivasyon artırıcı dopdolu bir takvim sizi bekliyor.

Peki, bu hafta İstanbul'da çocuklarla neler yapılır? Hangi tiyatro oyununa gidilir? Vizyonda hangi filmler var? En öğretici atölyeler nerede düzenleniyor? İşte bu haftanın çocuk etkinlikleri.

Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu kontrol etmek ve bilet satın almak için organizasyon firmalarının, etkinlik merkezlerinin ya da bilet satış platformlarının duyurularını kontrol etmelisiniz! 

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İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Eylül ayının tatlı serinliğinde sahneler çocukları birbirinden yaratıcı hikayelerle buluşturuyor.

Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:

  • 15 Eylül: Keloğlan – Bakırköy Butik Sahne

  • 20 Eylül: Afacan Kardeşler Oyun Kuruyor – Torium Sahne

  • 20 Eylül: Pinokyo Tiyatro Oyunu – DasDas İstinyePark

Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:

  • 18 Eylül: Peter Pan İstanbul Sokaklarında – Bostancı Mayor Sahne

  • 19 Eylül: Bilim Macerası Kulübü – Profesör & Bulut – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 20 Eylül: Erdem Obüs Harikalar Karnavalı – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 20 Eylül: Şirinler Kayıp Reçete – Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi

  • 20 Eylül: Serhat Abi'nin Bilim Fabrikası – Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Konser ve Müzikal Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Konser ve Müzikal Var mı?

Dans, ritim, renkli ışıklar ve çocukların çok sevdiği karakterler sahnede şarkılarla buluşuyor! Bu haftanın müzikalleri çocukların enerjisine enerji katacak:

Anadolu Yakası Çocuk Müzikalleri ve Baleleri:

  • 19 Eylül: Süper Kediler Müzikli Çocuk Tiyatrosu – Palladium Avm

  • 20 Eylül: Ağustos Böceği İle Karınca Müzikali – DasDas Açık Sahne

  • 20 Eylül: Cinderella Çocuk Balesi – Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • 20 Eylül: Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri Müzikali – Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi

Avrupa Yakası Çocuk Müzikalleri:

  • 20 Eylül: Happy Pig's Öğreniyor – Torium Sahne

  • 20 Eylül: Süper Kediler Müzikli Çocuk Tiyatrosu – Torium Sahne

  • 20 Eylül: Ceviz Adam Müzikali – Sevimli Arkadaşlarıyla Yeni Bir Macera! – Trump Sahne

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Beyaz perdede bu hafta müzik ve maceranın buluştuğu yepyeni vizyon filmleri çocukları bekliyor.

  • Ayı Kardeşler: Macera Ekibi (Vizyon Tarihi: 18.09.2026)

Konu: Sevimli ayı kardeşlerin ormanlarını korumak için çıktıkları aksiyon dolu yolculuk.

Tür: Animasyon, Macera

Yaş Grubu: Genel İzleyici

  • Melodi ve Neşeli Notalar (Vizyon Tarihi: 18.09.2026)

Konu: Müziğin gücünü keşfeden küçük bir kızın sihirli notalarla dolu dünyasındaki renkli serüveni.

Tür: Animasyon, Müzikal

Yaş Grubu: Genel İzleyici

14 – 20 Eylül Eğlence, Oyun Alanları ve Tema Parklar

14 – 20 Eylül Eğlence, Oyun Alanları ve Tema Parklar

Sonbahar güneşi yüzünü gösterirken suyla ve doğayla iç içe geçirebileceğiniz en enerjik kaçış rotaları.

  • İstanbul Dolphinarium Yunus Gösteri Merkezi (Eyüpsultan): Deniz memelilerinin zekasını sergilediği akrobatik şovlarla dolu büyüleyici bir görsel şölen.

  • Park Of İstanbul - Hayvanat Bahçesi (Çekmeköy): Doğanın içinde serpme kahvaltı yapıp çocukların ormanın ritmini hissederek egzotik canlıları tanıyacağı bir vaha.

  • Emaar Akvaryum & Sualtı Hayvanat Bahçesi: Sualtı tünelinde köpekbalıklarını izleyip derin suların gizemine dalacağınız büyüleyici bir keşif alanı.

  • Emaar SkyView ve SkyWalk: Cam zeminli terasta çocuklarla gökyüzünde yürüyormuş hissiyatını deneyimleyerek İstanbul'u kuşbakışı seyretme fırsatı.

  • Kumburgaz Respiro Park & Eser Diamond Aquapark (Silivri): Yaz sıcaklarına veda etmeden önce çocuklara havuz ve kaydırak eğlencesini son kez yaşatacak heyecan dolu su parkları.

Haftanın Öne Çıkan Festivali:

  • 6. İstanbul Çocuk Festivali

19-20 Eylül tarihlerinde Tepe Nautilus AVM Festival Alanı'nda gerçekleşecek bu festivalin biletleri şimdi satışta; her yaştan çocuğa hitap eden sürpriz etkinlikler ve sahne şovları için yerinizi şimdiden ayırtın.

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?

Çocukların ince motor becerilerini ve hayal güçlerini besleyen en yaratıcı etkinlikler.

  • Ebru Atölyesi

Detay: Suyun üzerinde renklerin dansına tanık olan çocukların geleneksel sanatımızla tanışıp kendi eşsiz desenlerini ürettiği rahatlatıcı bir deneyim.

Yaş Grubu: 4-6 Yaş / 7-11 Yaş

Gün/Saat: 16-19 Eylül 

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Heykel Yapımı Atölyesi

Detay: Özel kile elleriyle şekil vererek üç boyutlu sanat eserleri ortaya çıkardıkları, yaratıcılığı ve odaklanmayı güçlendiren keyifli bir sanat seansı.

Yaş Grubu: 4-7 Yaş

Gün/Saat: 16 Eylül Çarşamba 

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Anime Karakter Çizim Atölyesi

Detay: Çocukların en sevdiği anime karakterlerini kağıda dökerken oran-orantı ve temel çizim tekniklerini öğrendikleri, hayal gücünü geliştiren özel bir çalışma.

Yaş Grubu: 7-11 Yaş

Gün/Saat: 19 Eylül Cumartesi

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Yaratıcı Drama Atölyesi

Detay: Eğlenceli oyunlar ve doğaçlama etkinliklerle çocukların kendini ifade etme, empati kurma ve grup içi iletişim becerilerini güçlendiren interaktif bir eğitim.

Yaş Grubu: 4-7 Yaş

Gün/Saat: 19 Eylül Cumartesi

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Çizgi Roman Atölyesi

Detay: Minik yazarların kendi hikayelerini kurgulayıp paneller halinde çizgi romana dönüştürerek hem görsel hem edebi becerilerini sergiledikleri sanatsal bir yolculuk.

Yaş Grubu: 7-11 Yaş

Gün/Saat: 19 Eylül Cumartesi

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

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Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlik Alanına Gitmeli?

Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlik Alanına Gitmeli?

Okulun ilk haftasını geride bırakan çocukların zihnini tazeleyecek, sıralarda oturmanın yorgunluğunu unutturacak ve yeni eğitim yılına harika bir motivasyonla başlamalarını sağlayacak müzeleri ve eğlence merkezlerini seçtik!

Bu Hafta Neden Gitmeli? Okulun ilk haftasını başarıyla atlatan miniklere tatlı bir hafta sonu ödülü vermek için kusursuz bir rota. Sadece bir müze değil, çocukların en sevdiği lezzetin sanata dönüştüğü büyüleyici bir masal diyarı.

Çocuklar İçin: Çikolatadan yapılmış ünlü heykelleri, Nuh'un Gemisi'ni ve masal kahramanlarını incelerken şaşkınlıklarını gizleyemeyecek; çikolata şelalesinin kokusuyla okulun tüm tatlı yorgunluğunu atacaklar.

  • Üsküdar Uçurtma Müzesi (Üsküdar / Anadolu Yakası)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Ders zilleri çalmaya başlamışken hafta sonunu renkli, nostaljik ve ufuk açıcı bir keşfe ayırmak çocukların yaratıcılığını destekler. Dünyanın dört bir yanından toplanmış binlerce uçurtmayı aynı anda görmek harika bir görsel şölen.

Çocuklar İçin: Rehberler eşliğinde uçurtmaların tarihini öğrenen çocuklar, sadece sergiyi gezmekle kalmıyor; kendi uçurtmalarını tasarlayarak el becerilerini okul sıralarının dışına taşıyorlar.

Bu Haftanın Eğlence Rotası:

  • Flyzone (Ataşehir / Anadolu Yakası)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Bütün hafta okul sıralarında oturup ders dinleyen çocukların biriken enerjilerini güvenle ve en coşkulu şekilde atabilmeleri için yerçekimine meydan okuyan bir trambolin parkı.

Çocuklar İçin: Sünger havuzlarına güvenle atlayıp trambolinlerde özgürce zıplayarak ilk okul haftasının tüm stresini havada bırakıyor ve doyasıya hareket ediyorlar.

  • Xtrem Aventures (Maslak / Avrupa Yakası)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Okula dönüşle birlikte başlayan 'kapalı alan ve sınıf' rutinine ilaç gibi gelecek bir orman molası! Şehrin tam ortasında, ağaçların arasında doğayla ve fiziksel aktiviteyle buluşma fırsatı.

Çocuklar İçin: Yaş gruplarına özel olarak hazırlanan yüksek ip parkurları, ağaçlar arasındaki geçişler ve koruyucu ağlarla çevrili zipline alanlarında hem cesaretlerini sınıyor hem de doğanın içinde özgürce maceraya atılıyorlar.

Eylül Akşamüstleri İçin En Güzel Doğa ve Sahil Rotaları

Eylül Akşamüstleri İçin En Güzel Doğa ve Sahil Rotaları

Bütün hafta okul sıralarında oturan çocukların enerjilerini doğanın içinde özgürce atabileceği ve yeni eğitim yılına çok daha motive başlayacağı harika açık hava rotaları:

  • Kemerburgaz Kent Ormanı (Eyüpsultan): Okulun ilk haftasının yorgunluğunu ağaçların arasında atmak için şehrin en geniş ve dinamik rotalarından biri. Çocuklar gölet kenarında bisiklete binip uçsuz bucaksız çimlerde koşarken, kapalı sınıfların stresini tamamen doğada bırakacaklar.

  • Göztepe 60. Yıl Parkı (Kadıköy): Başarılı geçen bir okul haftasının ardından çocukları heyecanlandıracak rengarenk bir ödül durağı. Tematik oyun grupları, zorlu tırmanma alanları ve balıkları izleyebilecekleri küçük akvaryumlarıyla çocukların zihnini tazeleyip doyasıya sosyalleşebileceği cıvıl cıvıl bir park.

  • Yıldız Parkı (Beşiktaş): Ders kitaplarından ve ekranlardan başını kaldıran miniklerin, şehrin tam kalbinde gerçek bir orman macerası yaşayabileceği tarihi sığınak. Sincapların peşinde koşmak, asma köprülerden geçmek ve yokuşlarda koşturmak bütün haftanın hareketsizliğini alıp götürecek harika bir egzersiz olacak.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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