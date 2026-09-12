14 – 20 Eylül İstanbul Çocuk Etkinlikleri: İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir?

Okulun ilk haftasını geride bırakan çocukların zihnini tazeleyecek, sıralarda oturmanın yorgunluğunu unutturacak ve yeni eğitim yılına harika bir motivasyonla başlamalarını sağlayacak müzeleri ve eğlence merkezlerini seçtik!

Pelit Çikolata Müzesi (Esenyurt / Avrupa Yakası)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Okulun ilk haftasını başarıyla atlatan miniklere tatlı bir hafta sonu ödülü vermek için kusursuz bir rota. Sadece bir müze değil, çocukların en sevdiği lezzetin sanata dönüştüğü büyüleyici bir masal diyarı.

Çocuklar İçin: Çikolatadan yapılmış ünlü heykelleri, Nuh'un Gemisi'ni ve masal kahramanlarını incelerken şaşkınlıklarını gizleyemeyecek; çikolata şelalesinin kokusuyla okulun tüm tatlı yorgunluğunu atacaklar.

Üsküdar Uçurtma Müzesi (Üsküdar / Anadolu Yakası)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Ders zilleri çalmaya başlamışken hafta sonunu renkli, nostaljik ve ufuk açıcı bir keşfe ayırmak çocukların yaratıcılığını destekler. Dünyanın dört bir yanından toplanmış binlerce uçurtmayı aynı anda görmek harika bir görsel şölen.

Çocuklar İçin: Rehberler eşliğinde uçurtmaların tarihini öğrenen çocuklar, sadece sergiyi gezmekle kalmıyor; kendi uçurtmalarını tasarlayarak el becerilerini okul sıralarının dışına taşıyorlar.

Bu Haftanın Eğlence Rotası:

Flyzone (Ataşehir / Anadolu Yakası)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Bütün hafta okul sıralarında oturup ders dinleyen çocukların biriken enerjilerini güvenle ve en coşkulu şekilde atabilmeleri için yerçekimine meydan okuyan bir trambolin parkı.

Çocuklar İçin: Sünger havuzlarına güvenle atlayıp trambolinlerde özgürce zıplayarak ilk okul haftasının tüm stresini havada bırakıyor ve doyasıya hareket ediyorlar.

Xtrem Aventures (Maslak / Avrupa Yakası)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Okula dönüşle birlikte başlayan 'kapalı alan ve sınıf' rutinine ilaç gibi gelecek bir orman molası! Şehrin tam ortasında, ağaçların arasında doğayla ve fiziksel aktiviteyle buluşma fırsatı.

Çocuklar İçin: Yaş gruplarına özel olarak hazırlanan yüksek ip parkurları, ağaçlar arasındaki geçişler ve koruyucu ağlarla çevrili zipline alanlarında hem cesaretlerini sınıyor hem de doğanın içinde özgürce maceraya atılıyorlar.