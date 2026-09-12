14 – 20 Eylül İstanbul Konser Takvimi: İstanbul'da Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri ve Müzik Etkinlikleri

Eylül ayının ortasında İstanbul, müziğin her rengine kucak açarak hız kesmeden eğlenceye devam ediyor! Bu hafta Kenan Doğulu, Edis, Gülşen, Gipsy Kings, Snarky Puppy ve GAROU gibi dünyaca ünlü yıldızlar ve yerli sahnelerin dev isimleriyle unutulmaz anlar yaşamaya hazır olun.

Peki, bu hafta İstanbul'da kimin konseri var? En güzel parti nerede? Bu hafta nerede canlı müzik dinlenir? Nerede dans edilir? İşte 14 – 20 Eylül haftasının en güncel, renkli ve heyecan verici etkinlik rehberi.

Uyarı: Konserlerle ilgili güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ya da rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ve etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.