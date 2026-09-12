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14 – 20 Eylül İstanbul Konser Takvimi: İstanbul'da Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri ve Müzik Etkinlikleri

14 – 20 Eylül İstanbul Konser Takvimi: İstanbul'da Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri ve Müzik Etkinlikleri

Konser müzik
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.09.2026 - 09:05
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Eylül ayının ortasında İstanbul, müziğin her rengine kucak açarak hız kesmeden eğlenceye devam ediyor! Bu hafta Kenan Doğulu, Edis, Gülşen, Gipsy Kings, Snarky Puppy ve GAROU gibi dünyaca ünlü yıldızlar ve yerli sahnelerin dev isimleriyle unutulmaz anlar yaşamaya hazır olun.

Peki, bu hafta İstanbul'da kimin konseri var? En güzel parti nerede? Bu hafta nerede canlı müzik dinlenir? Nerede dans edilir? İşte 14 – 20 Eylül haftasının en güncel, renkli ve heyecan verici etkinlik rehberi.

Uyarı: Konserlerle ilgili güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ya da rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ve etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • GAROU - 'The Best Of': 16 Eylül Çarşamba saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde efsanevi sesiyle unutulmaz bir performansa imza atıyor.

  • Derya Bedavacı Konseri: 18 Eylül Cuma saat 21.00'de Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde hisli yorumuyla dinleyicileri mest ediyor.

  • Yaşar: 18 Eylül Cuma saat 21.00'de JJ Arena sahnesinde dillerden düşmeyen romantik şarkılarını seslendiriyor.

  • Gökhan Namlı Konseri: 18 Eylül Cuma saat 22.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde eğlenceyi doruğa çıkarıyor.

  • Gülşen Konseri: 19 Eylül Cumartesi saat 21.00'de Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro sahnesinde enerjik dansları ve hitleriyle nefes kesiyor.

  • Ersay Üner Konseri: 19 Eylül Cumartesi saat 21.00'de Jolly Joker Atakent Tema sahnesinde unutulmaz pop ritimleriyle coşkulu bir akşam sunuyor.

  • Kenan Doğulu: 19 Eylül Cumartesi saat 21.00'de Paribu Vadi Açıkhava sahnesinde efsanevi şarkılarıyla devasa bir açık hava partisi yaşatıyor.

  • Berkay: 19 Eylül Cumartesi saat 21.00'de Jolly Joker Kartal İstMarina sahnesinde güçlü vokaliyle müzikseverleri kucaklıyor.

  • Edis: 20 Eylül Pazar saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde büyüleyici sahne şovlarıyla hafta sonunu zirvede tamamlıyor.

  • Oğuzhan Koç: 20 Eylül Pazar saat 21.00'de Paribu Vadi Açıkhava sahnesinde romantik esintilerle hafızalara kazınan bir kapanış yapıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?

  • Murat Ceylan Wish: 16 Eylül Çarşamba saat 20.00'de Blind İstanbul sahnesinde farklı tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

  • Yasir Miy Konseri: 16 Eylül Çarşamba saat 20.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde alternatif tınılarıyla ruhu dinlendiriyor.

  • ANAF REUNION KONSERİ: 16 Eylül Çarşamba saat 21.30'da Dorock XL Kadıköy sahnesinde rock tutkunlarını bir araya getiriyor.

  • Sivert Høyem: 17 Eylül Perşembe saat 21.00'de IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde uluslararası alternatif rock esintileri vadediyor.

  • Demir Demirkan: 18 Eylül Cuma saat 20.00'de Blind İstanbul sahnesinde isyankar gitar sololarıyla kalpleri fethediyor.

  • Onur Özdemir - Sakin Tribute: 18 Eylül Cuma saat 22.00'de Dorock XL Kadıköy sahnesinde sevilen grubun efsanevi parçalarına hayat veriyor.

  • Seksendört Konseri: 18 Eylül Cuma saat 22.30'da Mask Beach sahnesinde rock coşkusunu ikiye katlıyor.

  • Barış Manço & Erkin Koray Gecesi - Boyalı Kuş: 18 Eylül Cuma saat 22.30'da Muaf Kadıköy sahnesinde Anadolu rock efsanelerini saygıyla anıyor.

  • Touche: 19 Eylül Cumartesi saat 21.30'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde hareketli ritimleriyle geceyi ısıtıyor.

  • Palmiyeler: 19 Eylül Cumartesi saat 21.30'da Blind İstanbul sahnesinde indie rock dalgalarında sörf yaptırıyor.

  • Kurtalan Ekspres: 19 Eylül Cumartesi saat 21.30'da Muaf Kadıköy sahnesinde efsanevi kadrosuyla Anadolu'nun müzikal tarihine yolculuğa çıkarıyor.

  • Kalben Konseri: 19 Eylül Cumartesi saat 21.00'de JJ Arena sahnesinde sıcak ve naif yorumuyla dinleyenleri büyülüyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap ve Hip-Hop Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap ve Hip-Hop Konserine Gidilir?

  • Sansar Salvo Konseri: 16 Eylül Çarşamba saat 22.00'de IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde sert ve hızlı flow'larıyla geceye damgasını vuruyor.

  • Hidra Konseri: 17 Eylül Perşembe saat 21.30'da Dorock XL Kadıköy sahnesinde underground rap ateşini yakıyor.

  • Luv X '90s & 2000s' HIPHOP PARTY: 18 Eylül Cuma saat 23.59'da Blind İstanbul sahnesinde hip-hop'ın altın çağına kesintisiz bir dans yolculuğu yaptırıyor.

  • Taladro: 19 Eylül Cumartesi saat 22.00'de Hayal Kahvesi Bahçeşehir'de melankolik rap rüzgarları estiriyor.

  • Tekir Konseri: 19 Eylül Cumartesi saat 22.00'de Hayal Kahvesi Aqua sahnesinde arabesk-rap senteziyle dinleyicileri kucaklıyor.

  • Chiko Konseri: 20 Eylül Pazar saat 19.00'da Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde rap dünyasının taze ritimlerini sunuyor.

  • Furkandes: 20 Eylül Pazar saat 19.00'da Corner Kadıköy sahnesinde hafta sonunu yüksek ritimle kapatıyor.

İstanbul'da Bu Haftanın Özgün, Caz ve Dünya Müziği Rotaları

İstanbul'da Bu Haftanın Özgün, Caz ve Dünya Müziği Rotaları

  • A Capella TimbrFifths: 15 Eylül Salı saat 20.30'da Kadıköy Eğitim Sahnesi'nde enstrümansız müzik şöleniyle vokal yetenekleri sergiliyor.

  • ERSİN GÜRLER AKAN: 16 Eylül Çarşamba saat 21.30'da Blind İstanbul sahnesinde dingin bir müzik arası verdiriyor.

  • İki Usta Bir Muhabbet | Sabahat Akkiraz & Erdal Erzincan Konseri: 17 Eylül Perşembe saat 21.00'de Paribu Vadi Açıkhava sahnesinde Türk halk müziğinin eşsiz tınılarını muazzam bir ustalıkla birleştiriyor.

  • Ali Doğan Gönültaş Kendice Konseri: 18 Eylül Cuma saat 20.30'da Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde köklü melodileri çağdaş bir dokunuşla yorumluyor.

  • Gipsy Kings feat Tonino Baliardo: 18 Eylül Cuma saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde ateşli Flamenko ritimleriyle İstanbulluları büyülemeye geliyor.

  • KARM8: 18 Eylül Cuma saat 21.00'de Paribu Vadi Açıkhava sahnesinde özgün sesini açık hava sahnesine taşıyor.

  • Snarky Puppy: 18 Eylül Cuma saat 21.30'da Volkswagen Arena sahnesinde dünya standartlarında bir caz ve füzyon ziyafeti yaşatıyor.

  • Erdal Güney Konseri: 18 Eylül Cuma saat 21.30'da Kadıköy Sahne'de film tadında besteleriyle dinleyicilere duygu dolu anlar sunuyor.

  • Ender Balkır Konseri: 18 Eylül Cuma saat 22.30'da Mahsus Sahne Maslak mekanında türküleriyle dinleyenlerin içini ısıtıyor.

  • Şamhal İsmail & String Quartet: 19 Eylül Cumartesi saat 20.00'de All Saints Moda Kilisesi'nde klasik müziği muhteşem bir akustikle buluşturuyor.

  • Tuna Kiremitçi - Şairin Şarkıları: 19 Eylül Cumartesi saat 20.00'de Burgazada Cennet Bahçesi'nde adanın büyülü atmosferinde şiirsel bir akşam yaşatıyor.

  • Birsen Tezer: 19 Eylül Cumartesi saat 21.45'te Kadıköy Sahne'de büyüleyici vokali ve caz esintili şarkılarıyla geceyi aydınlatıyor.

  • Haktan Konseri: 19 Eylül Cumartesi saat 22.30'da Mahsus Sahne Maslak mekanında güçlü sesiyle arabesk rüzgarları estiriyor.

  • Grup Abdal Konseri: 20 Eylül Pazar saat 20.00'de Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi sahnesinde halk müziğini kendine has tarzıyla yaşatıyor.

  • Deniz Tekin & Cihan Mürtezaoğlu: 20 Eylül Pazar saat 20.00'de Burgazada Cennet Bahçesi'nde dingin ve şiirsel şarkılarıyla adalılara huzur dağıtıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar ve Nostalji Partisi Var?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar ve Nostalji Partisi Var?

  • Geçmişten Günümüze 90'lar 2000'ler Türkçe Pop: 15 Eylül Salı saat 21.00'de Hayal Kahvesi Emaar sahnesinde hafta içi de bitmeyen bir dans coşkusu sunuyor.

  • 2000'ler Türkçe Mix Party: 16 Eylül Çarşamba saat 21.00'de Hayal Kahvesi Bahçeşehir mekanında milenyumun en hit şarkılarıyla hafızaları tazeliyor.

  • Throwback Night: Hits from the 80s, 90s, and early 2000s!: 18 Eylül Cuma saat 21.30'da Yabangee Base mekanında uluslararası klasikleriyle gecenin ritmini belirliyor.

  • The Baddest B*tches Are In Istanbul Party: 18 Eylül Cuma saat 21.30'da Ayı Pub & Disko (Rıhtım) mekanında tempolu ve iddialı bir eğlence vaat ediyor.

  • Gmag Özel Party: 18 Eylül Cuma saat 22.00'de Klein Harbiye sahnesinde sabahın ilk ışıklarına dek uzanan iddialı bir parti sunuyor.

  • 90'LAR EXPRESS - 90'lar & 2000'ler Türkçe Pop Parti: 19 Eylül Cumartesi saat 21.00'de Trump Sahne mekanında bitmeyen bir Türkçe pop rüzgarı estiriyor.

  • Doksanlar Diskosu: 19 Eylül Cumartesi saat 22.00'de Dorock XL Kadıköy sahnesinde eş zamanlı bir zaman yolculuğu yaşatıyor.

  • Discman 90'lar & 2000'ler Türkçe Pop Gecesi: 19 Eylül Cumartesi saat 22.00'de Ayı Pub & Disko mekanında CD çalarların altın çağına dans ettiriyor.

  • The Sister's 90's 2000's Pop Gecesi: 19 Eylül Cumartesi saat 23.59'da Blind İstanbul sahnesinde geceyi sabaha bağlayan enerjik bir performans sergiliyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Festivaller ve Konsept Etkinlikler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Festivaller ve Konsept Etkinlikler Var?

  • Karaoke Gecesi: 14 Eylül Pazartesi saat 21.00'de Cafe Theatre Koşuyolu mekanında sahneyi ve mikrofonu yıldız olmak isteyenlere bırakıyor.

  • Dirty Dancing in Concert: 17 Eylül Perşembe saat 20.30'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde efsane filmi canlı orkestra eşliğinde bir şölene dönüştürüyor.

  • Unmute Canlı Karaoke: 17 Eylül Perşembe saat 21.00'de JJ Pub Kanyon sahnesinde canlı orkestra eşliğinde dev bir karaoke deneyimi yaşatıyor.

  • Watsons Gençlik Festivali: 19 Eylül Cumartesi saat 13.00'te KüçükÇiftlik Park sahnesinde gün boyu bitmeyen enerjisiyle gençleri kucaklıyor.

  • Bosphorus Open Air Metal Fest: 19 - 20 Eylül'de peş peşe iki gün saat 14.00'te başlıyor. Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde metal müziğin efsanelerini İstanbullularla buluşturuyor.

  • Istanbul Cocktail Festival 2026: 19 Eylül Cumartesi ve 20 Eylül Pazar saat 14.00'te Life Park doğasında en iyi lezzetleri ve harika müzikleri bir araya getiriyor.

  • Seda Mete ile Dada Taverna: 19 Eylül Cumartesi saat 22.30'da Dada Salon Kabarett İstanbul mekanında gösterişli ve şık bir taverna konseptiyle mest ediyor.

  • The Open Air - Grand Opening: 20 Eylül Pazar saat 15.00'te The Open Air sahnesinde Can Bonomo, Ceza ve dev isimlerle unutulmaz bir açılış şöleni yaşatıyor.

  • Candlelit Ballet: Golden Swan: 20 Eylül Pazar saat 20.15'te Kadıköy Eğitim Sahnesi'nde mum ışığında büyüleyici bir bale gösterisiyle sanata doyuruyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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