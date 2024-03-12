12 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
12 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Ünlü şarkıcı Lily Allen, çocuklarının 'kariyerini mahvettiğini' söyledi. Allen'ın açıklamaları birçok farklı tepkiyle karşılandı.
2. Şimdilerde Surviyor All Star 2024'ü sunan Murat Ceylan artık Survivor'ın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Ceylan'ın oyuncu arkadaşı Hande Doğandemir hasretine dayanamayınca kalktı Dominik'in yolunu tuttu!
3. Game of Thrones dizisindeki "vahşi" rolüyle tanıdığımız, kaslı vücut yapısıyla ve boyuyla eşi benzeri pek olmayan Jason Momoa'nın annesi hakkında yaptığı açıklamlar akıllara durgunluk verdi.
4. Son dönemlerde isyanlarıyla meşhur oyuncu Emre Kınay, trafik sebebiyle 1.5 saatte 700 metre ilerideki evine gidemediği için isyan etti. Ateş püsküren Kınay, sandığa da seçime de gitmeyeceğini haykırdı.
5. Selena Gomez, durmadan linç yiyen sevgilisi Benny Blanco'nun doğum gününde paylaştığı fotoğraflarla tekrardan aşklarının ne kadar gerçek olduğunu göstermişti hatırlarsanız. Hayranları ısrarla ikilinin ayrılması için baskı yapmaya devam ederken, Selena ısrarla mutlu olduğunu gözlerimize sokuyor. Geçtiğimiz günlerde ise Selena'nın, sevgilisinin doğum günü gecesinden kalan "Mafya Eşi" kombini fotoğrafları gözlerimizi kamaştırdı.
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6. Uzun bir süre sonra yeni gösterisiyle sahne alan Cem Yılmaz'ın hızla tükenen bilet fiyatları çok konuşulmuştu. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Cem Yılmaz şimdi de Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs'ta sahne almak için hazırlanıyor. 5 günlük bir paket halinde satışa sunulan lüks oteldeki oda fiyatları ise, haliyle cep yakıyor.
7. Elvis filmindeki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Austin Butler, son zamanlarda filmde kullandığı sesini sadece günlük hayatta değil diğer rollerinde de kullanmasıyla sık sık alay konusu oluyor. Hollywoodyüzleri isimli hesapta yabancı magazin olaylarını didik didik inceleyen Berk Yılmaz oyuncunun sesindeki farklılığı takipçileri ile paylaştı.
8. Ara sıra Kuran-ı Kerim okuduğu anlardan sayfaları paylaşan Şeyma Subaşı, Ramazan'ın gelmesiyle bir paylaşımda bulundu.
9. Söylemezsem Olmaz programının yeni sunucuları Yağmur Çevik ve Hande Sarıoğlu arasında ipler bir kez daha gerildi. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ilişkisinin gerçek mi yoksa pr mı olduğunu konuşan sunucuların tartışmasına Arto da dahil oldu. İmalı laflar havada uçuştu!
10. Geçtiğimiz akşam Survivor All Star 2024'te yine bir ilki izledik: Yarışmacı Poyraz'ın Dominikli bir vatandaşın evine girerek deyim yerindeyse hırsızlık yapması ve polisler tarafından tutuklanması gerekirken Acun Ilıcalı'nın müdahelesi ile yakayı kurtarması herkesi şoke etti. Söylemezsem Olmaz sunucularından Hande Sarıoğlu ise hem yaşananlar hem de Acun Ilıcalı hakkında olay açıklamalarda bulundu.
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11. Survivor All Star 2024 hız kesmeden devam ediyor bildiğiniz gibi. Her gün yeni bir olayla karşı karşıya geldiğimiz All Star reyting rekorları kırıyor. Yarışmanın en sıkı takipçilerinden biri de Demet Akalın. Twitter'da sürekli yorumlarını paylaşan Akalın, Yunus Emre ve Aleyna arasındaki yakınlığı görünce yorum yapmadan duramadı.
12. Son dönemlerde astral seyahatleriyle gündeme gelen Yusuf Güney'den bugün katıldığı 'Aramızda Kalmasın' programından dikkat çeken bir açıklama daha geldi.
13. 2022 senesinde Miss Türkiye yarışmasından birinicilikle ayrılan Nursena Say son zamanlarda hazırlandığı Miss World Güzellik yarışmasında dereceye giremediğini takipçileriyle paylaşmıştı. Paylaşım sonrası yapılan yorumlara güzel isimden cevap geldi.
14. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı, Koç Holding Başkanvekili Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, doğum gününü Los Angeles'ta dostlarının düzenlediği sürpriz parti ile kutladı.
15. 7 yıldır Kayla Manukyan'la aşk yaşayan ve daha önce "şartlar evlilik için zor, çok pahalı" açıklamasıyla gündem olan Çağlar Ertuğrul'un aklı bu sefer de düğünde taktığı altınlarda kaldı!
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16. Kate Middleton cephesinde sular durulmuyor! Geçirdiği ameliyattan bu yana prensese ne olduğu en büyük merak konularından biri haline geldi. Sosyal medya kullanıcılarının yaptığı yüzlerce varsayımdan sonra kameralara yakalanmasıyla bile içleri rahatlamayan Middleton severler yine ve yeniden hayat kırıklığına uğradı.
17. Biricik sevgilisi Hakan Sabancı'yla beraber yaptığı paylaşımlarda İngilizce öğrendiğini kanıtlarcasına yazılar yazan Hande Erçel yabancı dil bilgisiyle çok konuşulmuştu hatırlarsanız. Geçtiğimiz günlerde Hindistan'a davet edilen ünlü oyuncunun Hintçe konuştuğu anlar yine sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
18. Harry Potter serisinde Profesör Pomona Sprout'u canlandıran oyuncu Miriam Margolyes, yaptığı bir açıklamayla Harry Potter hayranlarını kızdırdı.
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