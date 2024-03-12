Selena Gomez, Sevgilisi Benny Blanco'nun Doğum Gününde Yaptığı Mafya Eşi Kombiniyle Olay Yarattı
Selena Gomez, Sevgilisi Benny Blanco'nun Doğum Gününde Yaptığı Mafya Eşi Kombiniyle Olay Yarattı
Kaynak: https://pagesix.com/2024/03/11/style/...
Selena Gomez, durmadan linç yiyen sevgilisi Benny Blanco'nun doğum gününde paylaştığı fotoğraflarla tekrardan aşklarının ne kadar gerçek olduğunu göstermişti hatırlarsanız. Hayranları ısrarla ikilinin ayrılması için baskı yapmaya devam ederken, Selena ısrarla mutlu olduğunu gözlerimize sokuyor. Geçtiğimiz günlerde ise Selena'nın, sevgilisinin doğum günü gecesinden kalan 'Mafya Eşi' kombini fotoğrafları gözlerimizi kamaştırdı.Detaylar👇
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Mutlu yıllar bebeğim, aşkım, çiçeğim, böceğim bilmem ne diye diye bu kız bu Benny Blanco denen elemana iyice bağlandı. Sebebi Selena'nın dediğine göre: Pozitif, yetenekli, mizahşör, sevgi dolu ve nazik biri olması.
Aralık ayında ilişkileri doğrulandığından beri Selena takıntılı damgası yedi, Benny Blanco Buz Devri'ndeki Sid'e benzetildi bir de üstüne Justin Bieber'a özeniyor dendi.
Hatta Selena için Hailey Bieber'ı kopyaladığı bile söylendi. Yani bu çift beraber olduklarından beri sürekli linçleniyor.
Selena ve Blanco ikilisi de sanki bu linçlemeler bir kulaktan girip diğer kulaktan çıkıyormuş gibi tatlı tatlı ilişkilerine devam ediyorlar.
İşte Selena'nın kulak asmadığını belli eden, Benny Blanco'nun doğun gününden kalan o seksi pozları...
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Şu sıralar bordo-kırmızı renkleri moda zaten. Bir de üstüne bir mafya liderinin eşiymiş gibi kocaman kıpkırmızı bir kürk giymesi olay oldu.
Göz kamaştırıcı bir elmas kolye, kısa ve dolgun görünen bir saç kesimi ve kışkırtıcı renkte elbisesiyle ayaklarımızı yerden kesti.
Gece boyunca aralarında Nicola Peltz Beckham ve Brooklyn Beckham'ın da bulunduğu arkadaşlarıyla fotoğraf çektirdi.
Eğlenceli gecenin sonunda ise ne kadar mutlu olduğunu da kameralara verdiği 32 diş gülümsemesinden hissettirdi. Umarım göründüğü ve dediği gibi, "Bir parçası, nihayet hayatında iyi bir yerde olduğunu hissettiriyordur."
Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu çifti yakıştırıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım...
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