Selena Gomez, Sevgilisi Benny Blanco'nun Doğum Gününde Yaptığı Mafya Eşi Kombiniyle Olay Yarattı

Selena Gomez, durmadan linç yiyen sevgilisi Benny Blanco'nun doğum gününde paylaştığı fotoğraflarla tekrardan aşklarının ne kadar gerçek olduğunu göstermişti hatırlarsanız. Hayranları ısrarla ikilinin ayrılması için baskı yapmaya devam ederken, Selena ısrarla mutlu olduğunu gözlerimize sokuyor. Geçtiğimiz günlerde ise Selena'nın, sevgilisinin doğum günü gecesinden kalan 'Mafya Eşi' kombini fotoğrafları gözlerimizi kamaştırdı.Detaylar👇