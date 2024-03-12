Oscar 2024 Kırmızı Halısında Tüm Organlarımızı Satsak Dahi Alamayacağımız Takılar Takan Ünlüler
Oscar 2024 Kırmızı Halısında Tüm Organlarımızı Satsak Dahi Alamayacağımız Takılar Takan Ünlüler
Kaynak: https://pagesix.com/2024/03/11/style/...
Hollywood'un en büyük isimleri 11 Mart'ta Oscar 2024 kırmızı halısında unutulmaz moda anları yaşattı. Kıyafetlerini tamamladıkları ışıltılı mücevherleriyle göz kamaştıran bu ünlülerimiz, dünyaca ünlü lüks marka takılarını kasalarından çıkartıp ünlü stilistlere ve nihayetinde bizlere sundular. Emma Stone'un 30 karatlık sarı safir gerdanlığından, Emily Blunt'ın 60 karatlık elmas kolyesine kadar Oscar töreninin en dudak uçuklatan mücevherleri karşınızda...
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1. Emma Stone
2. America Ferrera
3. Jennifer Lawrence
4. Emily Blunt
5. Zendaya
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6. Anna Taylor-Joy
7. Vanessa Hudgens
8. Ariana Grande
9. Eva Longoria
10. Florence Pugh
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11. Charlize Theron
12. Lily Gladstone
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