Oscar 2024 Kırmızı Halısında Tüm Organlarımızı Satsak Dahi Alamayacağımız Takılar Takan Ünlüler

Stone, 'Poor Things' ile 'En İyi Kadın Oyuncu' Oscar'ını evine götürmüştü ve kırmızı halı görünümü her zamanki gibi çok şıktı. Pastel Louis Vuitton peplum elbisesini, firmanın zengin mücevher koleksiyonundan, üzerinde 30 karatlık muhteşem bir sarı safir bulunan beyaz altın bir kolye ve bir dizi zarif elmas küpe ile kombinledi.