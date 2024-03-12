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Oscar 2024 Kırmızı Halısında Tüm Organlarımızı Satsak Dahi Alamayacağımız Takılar Takan Ünlüler

Oscar 2024 Kırmızı Halısında Tüm Organlarımızı Satsak Dahi Alamayacağımız Takılar Takan Ünlüler

Nida Torun
Nida Torun - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 14:25

Hollywood'un en büyük isimleri 11 Mart'ta Oscar 2024 kırmızı halısında unutulmaz moda anları yaşattı. Kıyafetlerini tamamladıkları ışıltılı mücevherleriyle göz kamaştıran bu ünlülerimiz, dünyaca ünlü lüks marka takılarını kasalarından çıkartıp ünlü stilistlere ve nihayetinde bizlere sundular. Emma Stone'un 30 karatlık sarı safir gerdanlığından, Emily Blunt'ın 60 karatlık elmas kolyesine kadar Oscar töreninin en dudak uçuklatan mücevherleri karşınızda...

Kaynak: https://pagesix.com/2024/03/11/style/...
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1. Emma Stone

1. Emma Stone

Stone, 'Poor Things' ile 'En İyi Kadın Oyuncu' Oscar'ını evine götürmüştü ve  kırmızı halı görünümü her zamanki gibi çok şıktı. Pastel Louis Vuitton peplum elbisesini, firmanın zengin mücevher koleksiyonundan, üzerinde 30 karatlık muhteşem bir sarı safir bulunan beyaz altın bir kolye ve bir dizi zarif elmas küpe ile kombinledi.

2. America Ferrera

2. America Ferrera

'Barbie' adayının 1.274 adet elle işlenmiş prenses, baget ve pırlanta kesim elmaslarla süslenmiş ve beş adet canlı rubellit ile tamamlanmış Pomellato High Jewelry kolyesi, Atelier Versace imzalı pembe metal örgü elbisesine mükemmel bir uyum sağlamış.

3. Jennifer Lawrence

3. Jennifer Lawrence

Lawrence ise Swarovski'nin laboratuvarında hayat bulan yeni elmas koleksiyonunu kırmızı halıda tanıttı. Puantiyeli Dior marka elbisesini sade ve aynı zamanda gösterişli 'Galaxy' tenis kolyesi ve uyumlu bileziğiyle eşleştirdi.

4. Emily Blunt

4. Emily Blunt

'Oppenheimer' adayı pırıltılı Schiaparelli Haute Couture elbisesini Tiffany & Co. marka mücevherleriyle süsledi; bunların arasında 60 karatın üzerinde ağırlığa sahip üç katmanlı elmas kolye, ışıltılı bir gerdanlık, klasik küpeler ve 10 karatın üzerinde armut kesim pırlanta içeren bir yüzük yer alıyordu. Biliyor musunuz sadece kolyelerinde 700'e yakın değerli taş kullanılmış.

5. Zendaya

5. Zendaya

Haftalarca süren fütüristik moda anlarının ardından, 'Dune' güzeli Oscar töreninde pembe renklere büründü ve palmiye ağacı desenli Armani Privé elbisesini morganit, pembe turmalin, mandalina lal taşı ve pembe altın üzerine pırlantalı Bulgari High Jewelry küpeleriyle eşleştirdi.

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6. Anna Taylor-Joy

6. Anna Taylor-Joy

Taylor-Joy, gümüş yapraklı Dior Haute Couture elbisesi içinde, 8 karatlık markiz pırlantalı bir kolye ve bir çift 10 karatlık küpe de dahil olmak üzere Tiffany & Co. parçalarından oluşan bir serpme ile her zamanki gibi mükemmel görünüyordu.

7. Vanessa Hudgens

7. Vanessa Hudgens

Hudgens hamileliğini, merkezinde 10 karatlık armut biçimli sarı bir elması çerçeveleyen yaklaşık 30 karat pırlantalı güzel bir kolye seti de dahil olmak üzere Chopard'dan mücevherlerle yükseltilmiş sade, kıvrımları saran siyah bir Vera Wang elbisesiyle tanıttı.

8. Ariana Grande

8. Ariana Grande

'Wicked' yıldızı, anneannemin sandığından daha büyük bir sakız balonu misali, Giambattista Valli Haute Couture görünümüyle dikkatleri üzerine çekti. Tiffany & Co.marka pembe morganit mücevherlerle görünümünü tamamladı: 14 karatlık bir kolye ve 34 karatlık damla küpeler.

9. Eva Longoria

9. Eva Longoria

O ateşli 23 karatlık yüzük kadar göz alıcı olmayabilir ama 'süper seksi' sinema yıldızının büyüleyici Bucherer Fine Jewellery kolyesi ve ona uygun yüzüğü markanın Inner Fire koleksiyonundan geliyordu.

10. Florence Pugh

10. Florence Pugh

'Oppenheimer' oyuncusu, yerçekimine meydan okuyan Del Core elbisesine bu Bulgari High Jewelry Serpenti kolyesiyle daha da dramatik bir hava kattı.

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11. Charlize Theron

11. Charlize Theron

Ünlü aktris kırmızı halı için Boucheron'un Quatre Radiant Edition kolye ucu küpeleri, gerdanlığı, kolyesi ve bileziği gibi mücevherlerini taktı.

12. Lily Gladstone

12. Lily Gladstone

'Killers of the Flower Moon' yıldızı, ilk Amerikan yerlisi en iyi yardımcı kadın oyuncu adayı olarak Oscar'da tarihe geçti ve gecedeki görünümünü yerli sanatını kutlamak için çok uygun bir seçim yaptı. Güzel küpeleri ve mavi kadife Gucci elbisesinin kuyruğundaki uyumlu çiçekli quillwork motifleri, Ironhorse Quillwork'ten Kızılderili sanatçı Joe Big Mountain'ın eseriydi. Gladstone'un renkli Bulgari High Jewelry kolyesi turkuaz, tanzanit, ametist, elmas ve safirden oluşuyordu.

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