10 Yıl Sonra Bir Araya Gelen Arkadaşlar Yaşadıkları Değişimi Okul Yıllıklarındaki Fotoğraflarla Gösterdi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEGINE...
Hayatın en keyifli ve unutulmaz evrelerinden biri kuşkusuz ki okul dönemidir. Bu dönem, birçok kişi için silinmez dostlukların kurulduğu, kalıcı anıların oluşturulduğu ve hayatın yönünün belirlendiği bir süreçtir. Bu dönem, hayatımızın en önemli ve belirleyici evrelerinden biri olup, bizi biz yapan anılarla doludur. Bu süreçte edindiğimiz deneyimler ve dostluklar, hayatımızın geri kalanında bizimle birlikte olur ve karakterimizi şekillendirir. Geri dönüp baktığımızda bizi en çok şaşırtan ise zamanın ne kadar hızlı geçtiği...
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10 yıl sonra bir araya gelen bir grup arkadaş, okul yıllığındaki fotoğraflarıyla o günkü hallerini karşılaştırdı.
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Ortaya çıkan değişim şaşırtırken video, izleyenleri kendi okul yıllarına götürdü.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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