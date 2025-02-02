onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
10 Yıl Sonra Bir Araya Gelen Arkadaşlar Yaşadıkları Değişimi Okul Yıllıklarındaki Fotoğraflarla Gösterdi

10 Yıl Sonra Bir Araya Gelen Arkadaşlar Yaşadıkları Değişimi Okul Yıllıklarındaki Fotoğraflarla Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.02.2025 - 16:27

İçerik Devam Ediyor

Hayatın en keyifli ve unutulmaz evrelerinden biri kuşkusuz ki okul dönemidir. Bu dönem, birçok kişi için silinmez dostlukların kurulduğu, kalıcı anıların oluşturulduğu ve hayatın yönünün belirlendiği bir süreçtir. Bu dönem, hayatımızın en önemli ve belirleyici evrelerinden biri olup, bizi biz yapan anılarla doludur. Bu süreçte edindiğimiz deneyimler ve dostluklar, hayatımızın geri kalanında bizimle birlikte olur ve karakterimizi şekillendirir. Geri dönüp baktığımızda bizi en çok şaşırtan ise zamanın ne kadar hızlı geçtiği...

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEGINE...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

10 yıl sonra bir araya gelen bir grup arkadaş, okul yıllığındaki fotoğraflarıyla o günkü hallerini karşılaştırdı.

10 yıl sonra bir araya gelen bir grup arkadaş, okul yıllığındaki fotoğraflarıyla o günkü hallerini karşılaştırdı.

Ortaya çıkan değişim şaşırtırken video, izleyenleri kendi okul yıllarına götürdü.

Ortaya çıkan değişim şaşırtırken video, izleyenleri kendi okul yıllarına götürdü.

İşte o video;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çelebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın