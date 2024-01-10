10 Ocak Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
10 Ocak Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 10 Ocak Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Staj ve çıraklık sigortaları ödenmediği için emekli olamayan vatandaşlar için çalışma yapıldığı ortaya çıktı.
Pedofili ve fuhuş ağı suçlamalarıyla 2019 yılında cezaevine giren ve orada yaşamını sonlandıran Jeffrey Epstein davasında her geçen gün kan donduran bir başka detay ortaya çıkıyor.
CHP Ankara'nın Etimesgut Belediye Başkanı Adayı olarak Behzat Ç. dizisiyle gönülleri fetheden oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu gösterdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşüm kapsamında yapılan kira yardımlarına ilişkin yeni düzenlemeyi duyurdu.
Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahipleri Dilan-Engin Polat ve Tayyar Taylan-Özlem Öz çiftinin soruşturması ile Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan hakkında yürütülen yasadışı bahis soruşturmasına 3 yeni savcı atandı.
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Emekli maaşlarının gündemden düşmediği bugünlerde bir açıklama da AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi.
İngiltere’nin Manchester kentinde yaşayan 26 yaşındaki üç çocuk annesi Demi Agoglia, “Brezilya kalçası” ameliyatı olmak için Türkiye’ye geldi. Operasyon sonrasında fenalaşan Agoglia, hayatını kaybetti.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum, rakibi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklenmek isterken yanlışlıkla Ulaştırma Bakanlığı'nı hedef aldı.
Ünlü komedyen Ricky Gervais’in bir törende yaptığı açıklamlalar gündem oldu.
CHP’de ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nun, Ankara’nın Etimesgut ilçesinden belediye başkanlığına aday gösterilecek olması Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın vetosuna takıldığı iddia ediliyor.
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Yeni yılın gelmesiyle gündemde yerini alan maaş ve zam konularının yanında emeklileri ilgilendiren bir konu daha var: Bankaların emekli maaşı promosyonları!
6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve 38 kişiye mezar olan Gaziantep’in Nurdağı ilçesi belediye başkanı Ökkeş Kavak, deprem sonrasında tutuklanmıştı. Ökkeş Kavak’ın, bugün görülen dava sonucunda 2 kişi ile birlikte tahliye edildiği ortaya çıktı.
AFAD, Hatay’ın Samandağ ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak adayları belirlemek için Merkez Yönetim Kurulu’nu topladı
Küçük çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ve seks ticari yaptığı iddiasıyla tutuklanan ve mahkeme aşamasında şüpheli bir şekilde intihar eden Jeffrey Epstein olayıyla ilgili sosyal medyada da büyük bir bilgi kirliliği yaşanıyor.
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Kurtlar Vadisi dizisindeki geçmiş bir sahnenin Jeffrey Epstein ile ilgili olduğu ileri sürüldü...
Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), "Dünya İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler 2024" raporunu yayınladı
CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Mersin Mezitli ilçesinde istediği kişinin aday olmaması sonrasında bağırarak meclisi terk etti.
Afyonkarahisar'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde Rektörlük yapan Prof. Dr. Nurullah Okumuş'tan skandal bir itiraf geldi
Alanya’da yurtta kalan depremzede ikiz kız kardeşin, beraber uyudukları için eşcinsel oldukları ve bu gerekçeyle yurttan atıldıkları iddia edilmişti. Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen olay sonrası Antalya Valiliği soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan ve taraftarın sevgilisi olan Enner Valencia, ülkesinde olanları kaygıyla takip ederken Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini paylaştı.
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