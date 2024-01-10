Üniversite Rektöründen Skandal Randevu İtirafı: 'Torpil Yaptırıyorum Açıkça Söyleyeyim'

Akademik kadroyu genişlettiklerini, büyük üniversitelerle rekabet edebilecek boyuta getirdiklerini söyleyen Okunmuş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'Diş hekimliği fakültesi. Birçok diş bölümümüzde hekim yokken, hoca yokken bizde üç hoca var. Birçok üniversitenin gıpta ile baktığı durumdayız. Peki bu insanlar buraya niye geliyor, onu da söyleyeyim. Diş hekimliğinde akademisyen sayısını artırdık. Asistan sayısını artırdık. Diş Hekimliği Fakültesi açıldı, oraya öğrenci almaya başladık. Buradaki öğrencilerin staj uygulamaları bize ciddi avantaj sağladı. Bunun sonucunda daha fakültenin açıldığı ikinci üçüncü yılında neredeyse boş olan diş hekimliği fakültesi ful kapasite gitmeye başladı. Ful kapasiteyi geçtik, en çok şikayet aldığım yer olmaya başladı 'randevu alamıyoruz' diye. Ben de alamıyorum. Torpil yaptırıyorum açıkça söyleyeyim. Çünkü randevuyu açtığınız zaman dakikalar içerisinde kapanıyor, anında doluyor. Çünkü çok fazla tercih var. Özellikle cerrahi işlemlerde veya ortodonti işlemlerinde, çocuk dişte vatandaşlar il dışına veya özele gidiyordu. Hizmetiniz kaliteli olunca sizi tercih etmeye başlıyorlar.'