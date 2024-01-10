CHP Parti Meclisinde Kavga: İstediği Kişi Aday Olmayınca Ortalığı Birbirine Kattı
CHP Parti Meclisinde Kavga: İstediği Kişi Aday Olmayınca Ortalığı Birbirine Kattı
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CHP Genel Merkezi’nde aday belirleme çalışmaları devam ederken, zaman zaman da tansiyon yükseldi.
T24’te yer alan habere göre; CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır kendisi gibi Mersin Milletvekili olan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a "Yeter ulan!" diye bağırdı.
Tartışmanın ise Mersin'in Mezitli ilçesine gösterilecek adaylarla ilgili olduğu öğrenildi. Ufuk Çakır’ın, Mezitli'de adaylardan Seyit Özananar’ı desteklediği, Ali Mahir Başarır’ın ise Ahmet Serkan Tuncer’i desteklediği tartışmanın da adaylar üzerinden çıktığı öğrenildi.
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