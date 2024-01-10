CHP Parti Meclisinde Kavga: İstediği Kişi Aday Olmayınca Ortalığı Birbirine Kattı

CHP’de bugün belediye başkanlarını belirlemek için hem Merkez Yürütme Kurulu ve hem de Parti Meclisi toplandı. CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Mersin Mezitli ilçesinde istediği kişinin aday olmaması sonrasında bağırarak meclisi terk etti.