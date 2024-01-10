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CHP Parti Meclisinde Kavga: İstediği Kişi Aday Olmayınca Ortalığı Birbirine Kattı

CHP Parti Meclisinde Kavga: İstediği Kişi Aday Olmayınca Ortalığı Birbirine Kattı

CHP
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.01.2024 - 23:59

CHP’de bugün belediye başkanlarını belirlemek için hem Merkez Yürütme Kurulu ve hem de Parti Meclisi toplandı. CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Mersin Mezitli ilçesinde istediği kişinin aday olmaması sonrasında bağırarak meclisi terk etti.

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CHP Genel Merkezi’nde aday belirleme çalışmaları devam ederken, zaman zaman da tansiyon yükseldi.

CHP Genel Merkezi’nde aday belirleme çalışmaları devam ederken, zaman zaman da tansiyon yükseldi.

T24’te yer alan habere göre; CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır kendisi gibi Mersin Milletvekili olan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a "Yeter ulan!" diye bağırdı.

T24’te yer alan habere göre; CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır kendisi gibi Mersin Milletvekili olan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a "Yeter ulan!" diye bağırdı.

Tartışmanın ise Mersin'in Mezitli ilçesine gösterilecek adaylarla ilgili olduğu öğrenildi. Ufuk Çakır’ın, Mezitli'de adaylardan Seyit Özananar’ı desteklediği, Ali Mahir Başarır’ın ise Ahmet Serkan Tuncer’i desteklediği tartışmanın da adaylar üzerinden çıktığı öğrenildi.

Tartışmanın ise Mersin'in Mezitli ilçesine gösterilecek adaylarla ilgili olduğu öğrenildi. Ufuk Çakır’ın, Mezitli'de adaylardan Seyit Özananar’ı desteklediği, Ali Mahir Başarır’ın ise Ahmet Serkan Tuncer’i desteklediği tartışmanın da adaylar üzerinden çıktığı öğrenildi.

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