CHP’de Erdal Beşikçioğlu Krizi: “Mansur Yavaş Adaylığını Geri Çekebilir”

CHP’de ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nun, Ankara’nın Etimesgut ilçesinden belediye başkanlığına aday gösterilecek olması Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın vetosuna takıldığı iddia ediliyor. Sözcü TV’de konuşan Saygı Öztürk, yaşanan kriz sonrasında Mansur Yavaş’ın adaylığını geri çekebileceğini iddia etti.