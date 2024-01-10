CHP’de Erdal Beşikçioğlu Krizi: “Mansur Yavaş Adaylığını Geri Çekebilir”
CHP’de Erdal Beşikçioğlu Krizi: “Mansur Yavaş Adaylığını Geri Çekebilir”
CHP’de ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nun, Ankara’nın Etimesgut ilçesinden belediye başkanlığına aday gösterilecek olması Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın vetosuna takıldığı iddia ediliyor. Sözcü TV’de konuşan Saygı Öztürk, yaşanan kriz sonrasında Mansur Yavaş’ın adaylığını geri çekebileceğini iddia etti.
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Behzat Ç. karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP’den Etimesgut Belediyesi için aday yapılmak isteniyor.
Gazeteci Altan Sancar, Beşikçioğlu’nun MYK’dan geçtiğini ve parti meclisinde oylanacağını söyledi.
Ancak Erdal Beşikçioğlu’nun adaylığına itiraz ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’tan geldi.
Yavaş’ın, CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı’nın istemediği Erdal Beşikçioğlu’nun adaylığına karşı çıktığı iddia ediliyor.
Sözcü TV’de açıklamalarda bulunan Saygı Öztürk ise yaşanan krizin çok daha büyük olduğunu söyledi.
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Öztürk, eğer Mansur Yavaş ikna edilmeden böyle bir karar alınırsa Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi için adaylığını geri çekebileceğini iddia etti.
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