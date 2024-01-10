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AFAD Duyurdu: Hatay Samandağ’da Deprem

AFAD Duyurdu: Hatay Samandağ’da Deprem

Hatay
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.01.2024 - 22:50

AFAD, Hatay’ın Samandağ ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 7 kilometre derinliğinde yaşanan deprem komşu ilçelerden de hissedildi.

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6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden en fazla etkilenen illerin başında gelen Hatay’da artçı sarsıntılar hala devam ediyor.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden en fazla etkilenen illerin başında gelen Hatay’da artçı sarsıntılar hala devam ediyor.

AFAD, Samandağ’da saat 22.38’de ve yerin 7 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandığını açıkladı.

AFAD, Samandağ’da saat 22.38’de ve yerin 7 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandığını açıkladı.

AFAD'ın paylaşımı 👇

AFAD'ın paylaşımı 👇
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Mehmet Hasret İpek

gülücük atmış biri. yazıklar olsun. ama gülücük atan şahıs sen bile yaşadığımızı yaşama

Özlmmm

Kesinlikle Allah bir daha yaşatmasın inşallah

Enigma

onedio teknik ekipteki gerizekalılara sesleniyorum. böyle bir haberin altında gülmekten gözümden yaş geldi ve gözlerimde kalp çıktı emojilerine göstermelik o... Devamını Gör