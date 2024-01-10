AFAD Duyurdu: Hatay Samandağ’da Deprem
AFAD Duyurdu: Hatay Samandağ’da Deprem
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6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden en fazla etkilenen illerin başında gelen Hatay’da artçı sarsıntılar hala devam ediyor.
AFAD, Samandağ’da saat 22.38’de ve yerin 7 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandığını açıkladı.
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