Cem Küçük’ün Programında Duyuruldu: 2000 Sonrası Sigorta Girişleri İçin Emeklilik İhtimali
Cem Küçük’ün Programında Duyuruldu: 2000 Sonrası Sigorta Girişleri İçin Emeklilik İhtimali
Staj ve çıraklık sigortaları ödenmediği için emekli olamayan vatandaşlar için çalışma yapıldığı ortaya çıktı. TGRT’de program yapan Cem Küçük’ün programına katılan TGRT Haber Ekonomi Editörü Yaprak Hırka Yıldız, yeni emeklilik sistemi hakkında açıklamalarda bulundu.
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen mağdurların sorunları çözüldükten sonra bu sefer de staj ve çıraklık sigortası ödenmediği için emekli olamayan vatandaşların fazlalığı dikkat çekiyordu.
Cem Küçük’ün programına bağlanan Yaprak Hırka Yıldız, yeni kademeli emeklilik yasası hakkında yapılan çalışmaları anlattı.
Yıldız iddialarını Yeni Şafak Gazetesine dayandırırken, 1999 ve 2000 sonrasında sigorta girişi olanlar için staj ve çıraklık sigortalarının ödenmesi için çalışmalar yapıldığını ifade etti.
Eğer bu çalışmalar yasalaşırsa, özellikle 2000 – 2008 arası sigorta girişi olanlar için kademeli emeklilik fırsatı ortaya çıkacak.
Sosyal Sigortalar Kurumu’nun yaptığı çalışmanın ise ne zaman yasalaşacağı ise henüz belli değil.
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TGRT Haber Ekonomi Editörü Yaprak Hırka Yıldız, EYT kapsamında yapılan yeni çalışmalardan da bahsetti.
EYT kapsamında özellikle 5 bin güne takılanların itirazları bulunuyordu.
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