Cem Küçük’ün Programında Duyuruldu: 2000 Sonrası Sigorta Girişleri İçin Emeklilik İhtimali

Staj ve çıraklık sigortaları ödenmediği için emekli olamayan vatandaşlar için çalışma yapıldığı ortaya çıktı. TGRT’de program yapan Cem Küçük’ün programına katılan TGRT Haber Ekonomi Editörü Yaprak Hırka Yıldız, yeni emeklilik sistemi hakkında açıklamalarda bulundu.