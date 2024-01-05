Milyonların Beklediği EYT’den Sonra Erken Emeklilik Düzenlemesi! Erken Emeklilikten Kimler Yararlanabilecek?
Milyonların Beklediği EYT’den Sonra Erken Emeklilik Düzenlemesi! Erken Emeklilikten Kimler Yararlanabilecek?
Geçen yıl milyonların beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar için EYT düzenlemesi hayata geçirilmişti. 8 Eylül 1999 sonrası için de erken emeklilik gündeme geldi.
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Emeklilikte 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi bulunanlar için yeni düzenleme hayata geçirilmişti. EYT'nin ardından erken emeklilik için Yeni Şafak'ın haberine göre, prim ve yaş şartları sağlandığında maaş alma imkanı da geliyor.
Emeklilikte 1800, 3600, 4500 ve 5400 prim günüyle kısmi emeklilik hakkı alanlar da erken emekli olabilirken, 2000 yılında sonrasında sigorta girişi olanlar için erken emeklilik düzenlemesi olacak mı?
9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlarda 43 yaş ve 6 bin 250 prim günüyle erkeklerde 45 yaş ve 6 bin 250 prim gün şartı olacak.
2000 sonrasında emeklilik primi/sigorta girişi olan kadınlarda 43 yaş ve 6 bin 325 prim günü, erkeklerde de 45 yaş ve 6 bin 325 prim gün şartı olacak.
2001 sonrası emeklilik primi/sigorta girişi olan kadınlarda 43 yaş ve 6 bin 400 prim günü, erkeklerde 45 yaş ve 6 bin 400 prim gün şartı olacak.
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2002 sonrası emeklilik primi/sigorta girişi olan kadınlarda 43 yaş ve 6 bin 475 prim günü, erkeklerde 45 yaş ve 6 bin 475 prim gün şartı olacak.
2003 sonrası emeklilik primi/sigorta girişi olan kadınlarda 44 yaş ve 6 bin 550 prim günü, erkekler için 46 yaş ve 6 bin 550 prim gün şartı olacak.
2004 sonrası emeklilik primi/sigorta girişi olan kadınlarda 45 yaş ve 6 bin 625 prim günü, erkekler için 47 yaş ve 6 bin 625 prim gün şartı olacak.
2005 sonrası emeklilik primi/sigorta girişi olan kadınlarda 46 yaş ve 6 bin 700 prim günü, erkeklerde 48 yaş ve 6.700 prim gün şartı olacak.
2006 sonrası emeklilik primi/sigorta girişi olan kadınlarda 47 yaş ve 6 bin 775 prim günü, erkeklerde 49 yaş ve 6 bin 775 prim gün şartı olacak.
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2007 sonrası emeklilik primi/sigorta girişi olan kadınlarda 48 yaş ve 6 bin 850 prim günü, erkekler için 50 yaş ve 6 bin 850 prim gün şartı olacak.
2008 sonrası emeklilik primi/sigorta girişi olan kadınlarda 49 yaş ve 6 bin 925 prim günü, erkekler için 51 yaş ve 6 bin 925 prim gün şartı olacak.
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