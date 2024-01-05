Milyonların Beklediği EYT’den Sonra Erken Emeklilik Düzenlemesi! Erken Emeklilikten Kimler Yararlanabilecek?

EYT yani Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile emeklilik fırsatını kaçıranlar bu haber dikkat! Emeklilik hayatında yeni bir adım atılıyor. 3600 prim günü ile SSK-SGK’lı kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabilecek.

Erken emeklilikten kimler nasıl faydalanabilecek?