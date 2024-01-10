‘Brezilya Kalçası’ İçin Gelmişti: İngiliz Kadın Türkiye’deki Operasyon Sonrasında Hayatını Kaybetti

Gazete Duvar’da yer alan habere göre; geçtiğimiz hafta perşembe günü ameliyat olan kadın, ülkesine dönmeden birkaç saat önce göğüs ağrılarından şikayet ederek operasyonun yapıldığı kliniğe geri dönmek istedi. Ancak Agoglia, pazartesi günü hastaneye gitmek üzere bindiği takside kötüleşti. Agoglia’nın, yağ embolisinin neden olduğu çok sayıda kalp krizi geçirdiği düşünülüyor.