‘Brezilya Kalçası’ İçin Gelmişti: İngiliz Kadın Türkiye’deki Operasyon Sonrasında Hayatını Kaybetti
‘Brezilya Kalçası’ İçin Gelmişti: İngiliz Kadın Türkiye’deki Operasyon Sonrasında Hayatını Kaybetti
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İngiltere'de yaklaşık 10 bin sterlin (yaklaşık 381 bin TL)karşılığında yapılan ve ‘Brezilya kalçası’ olarak bilinen estetik operasyon, Türkiye'de ise yaklaşık 3 bin sterlin (yaklaşık 114 bin TL) karşılığında yapılabiliyor.
Aradaki büyük fark ödememek için Türkiye’ye gelen Demi Agoglia isimli İngiliz kadın, operasyon sonrasında hayatını kaybetti.
Gazete Duvar’da yer alan habere göre; geçtiğimiz hafta perşembe günü ameliyat olan kadın, ülkesine dönmeden birkaç saat önce göğüs ağrılarından şikayet ederek operasyonun yapıldığı kliniğe geri dönmek istedi. Ancak Agoglia, pazartesi günü hastaneye gitmek üzere bindiği takside kötüleşti. Agoglia’nın, yağ embolisinin neden olduğu çok sayıda kalp krizi geçirdiği düşünülüyor.
Agoglia'nın 37 yaşındaki ağabeyi Carl, ameliyat için Türkiye'ye gitmeyi düşünenleri "Yapmayın!" diye uyardı.
2019 yılında Melissa Kerr isimli İngiliz kadın da İstanbul’da geçirdiği estetik operasyon sonrasında hayatını kaybetmişti.
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