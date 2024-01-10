'Eşcinsel' Denilerek Yurttan Atılmak İstenen Depremzede Kızlar İçin Harekete Geçildi

Alanya’da yurtta kalan depremzede ikiz kız kardeşin, beraber uyudukları için eşcinsel oldukları ve bu gerekçeyle yurttan atıldıkları iddia edilmişti. Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen olay sonrası Antalya Valiliği soruşturma başlatıldığını duyurdu.