'Eşcinsel' Denilerek Yurttan Atılmak İstenen Depremzede Kızlar İçin Harekete Geçildi
'Eşcinsel' Denilerek Yurttan Atılmak İstenen Depremzede Kızlar İçin Harekete Geçildi
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Geçen yıl Şubat ayında Hatay'da meydana gelen büyük depremde 4,5 saat boyunca enkaz altında kalan 16 yaşındaki iki kız kardeş, eğitimlerine devam edebilmek için Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi’ne kayıt yaptırdı.
Okulun yurdunda kalmaya başlayan kardeşlerden biri, enkaz altında kalma korkusu nedeniyle kardeşiyle aynı yatakta uyumaya başlayınca başka bir öğrenci tarafından 'eşcinsellik' suçlamasıyla şikayet edildi.
Yurt müdürü bunun üzerine kızların babasını arayarak, "Kızlarınız eşcinsel, gelin kayıtlarını alın. Okulda ve yurtta kızlarınızı istemiyoruz. Adları çıktı, başka bir okula kayıt yaptırırsınız” dedi.
KRT'de Seçil Özer'in programına bağlanan depremzede kızların babası Mehmet Yavuz ise kızlarına iftira atıldığını ve dava açacağını söyledi.
Tüm bu gelişmelerin ardından Antalya Valiliği, Twitter hesabından olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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