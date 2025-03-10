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10 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

10 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.03.2025 - 00:16

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Ezgi Mola, programa daha önce katılan yakın arkadaşı Giray Altınok'u diline doladı. Altınok, oyun formatında şıklarda Ezgi Mola'da varken sürekli Margot Robbie'yi seçmişti. Mola intikamını aldı.

İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Ezgi Mola, programa daha önce katılan yakın arkadaşı Giray Altınok'u diline doladı. Altınok, oyun formatında şıklarda Ezgi Mola'da varken sürekli Margot Robbie'yi seçmişti. Mola intikamını aldı.

Ezgi Mola'nın Giray Altınok'a içerlediği ''Yallah Giray''lı anları merak edenleri şöyle alalım👇

Şeyma Subaşı'nın "yaşlanmayı durduran bir shot" icat edildiğini yürekten inanarak iddia ettiği, arkadaşlarının da kullandığını vurguladığı açıklamaları dillere büyük düştü!

Şeyma Subaşı'nın "yaşlanmayı durduran bir shot" icat edildiğini yürekten inanarak iddia ettiği, arkadaşlarının da kullandığını vurguladığı açıklamaları dillere büyük düştü!

Buyurun, Şeyma ne demiş, ona karşılık nasıl yorumlar gelmiş beraber görelim👇

Kylie Jenner ve Timothée Chalamet bu sefer de birlikte bir tenis maçını izlediler. İlk başta oldukça sakin ve normal gözüken çiftten Kylie Jenner'ın tavırları kendilerini çeken kameraları görünce değişiverdi. Bu durum dikkatlerden kaçmayarak gündem oldu.

Kylie Jenner ve Timothée Chalamet bu sefer de birlikte bir tenis maçını izlediler. İlk başta oldukça sakin ve normal gözüken çiftten Kylie Jenner'ın tavırları kendilerini çeken kameraları görünce değişiverdi. Bu durum dikkatlerden kaçmayarak gündem oldu.

O anları izlemek isteyenleri şöyle alalım👇

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin ve Leyla, geçtiğimiz günlerde anaokuluna giriş yaparken muhabirler tarafından izinsiz görüntülendi. Lalin ve Leyla'nın yanındaki şöför ve bakıcı görüntü alınmasın diye uğraştıysa da Lalin'in yüzü ilk kez bu kadar net gözükmüş ve ne yazık ki çocukların anaokulunun semti bile ifşa edilmiş oldu.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin ve Leyla, geçtiğimiz günlerde anaokuluna giriş yaparken muhabirler tarafından izinsiz görüntülendi. Lalin ve Leyla'nın yanındaki şöför ve bakıcı görüntü alınmasın diye uğraştıysa da Lalin'in yüzü ilk kez bu kadar net gözükmüş ve ne yazık ki çocukların anaokulunun semti bile ifşa edilmiş oldu.

Buyurun detaylara beraber bakalım👇

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Defne Samyeli, sonunda merak edilen sırrını açıkladı. Fit vücudu, pürüzsüz cildi ve enerjisiyle genç kızlara taş çıkaran Samyeli, güzellik rutinlerinden bahsetti. “Bunları yapmazsam rahat edemem” diyen ünlü isim, günlük bakım alışkanlıklarını anlattı.

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Defne Samyeli, sonunda merak edilen sırrını açıkladı. Fit vücudu, pürüzsüz cildi ve enerjisiyle genç kızlara taş çıkaran Samyeli, güzellik rutinlerinden bahsetti. “Bunları yapmazsam rahat edemem” diyen ünlü isim, günlük bakım alışkanlıklarını anlattı.

Gelin bakalım Defne Samyeli’nin gençlik formülü neymiş?

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Oyuncu Zafer Algöz, İstanbul Havalimanı’nda otomobilini park ettikten sonra karşılaştığı otopark ücretiyle adeta şoke oldu. 22 saatlik park süresi için 1225 TL ödeme yapmak zorunda kalan Algöz, duruma sosyal medya hesabından isyan etti.

Oyuncu Zafer Algöz, İstanbul Havalimanı’nda otomobilini park ettikten sonra karşılaştığı otopark ücretiyle adeta şoke oldu. 22 saatlik park süresi için 1225 TL ödeme yapmak zorunda kalan Algöz, duruma sosyal medya hesabından isyan etti.

Detaylar için içeriğimize buyrun👇

Türkan Şoray’ın ikonik makyaj stili bir süredir sosyal medyada trend haline geldi. “Turkish Delight” adı verilen akıma Selin Şekerci'den sonra Nurgül Yeşilçay da dahil oldu.

Türkan Şoray’ın ikonik makyaj stili bir süredir sosyal medyada trend haline geldi. “Turkish Delight” adı verilen akıma Selin Şekerci'den sonra Nurgül Yeşilçay da dahil oldu.

Bakalım benzetecek misiniz?

Afra Saraçoğlu dünyaca ünlü isimlerin katıldığı Paris Moda Haftası’nda özel davetli olarak yer aldı. Defileyi dünyaca ünlü model Barbara Palvin ile birlikte izleyen Saraçoğlu’nun defile için tercih ettiği kombin sosyal medyada tartışma yarattı.

Afra Saraçoğlu dünyaca ünlü isimlerin katıldığı Paris Moda Haftası’nda özel davetli olarak yer aldı. Defileyi dünyaca ünlü model Barbara Palvin ile birlikte izleyen Saraçoğlu’nun defile için tercih ettiği kombin sosyal medyada tartışma yarattı.

Gelin güzel oyuncunun kombinine biraz daha yakından bakalım ve gelen yorumları inceleyelim

Herkes Hakan Sabancı ile Hande Erçel’den bir adım beklerken sürpriz atak Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan geldi. Güzel oyuncunun sevgilisi Faruk Sabancı’nın ailesiyle tanıştığı iddia edildi. İkili bir süredir aşklarını sosyal medyada da sık sık dile getirirken bu buluşma “Düğün yakın” yorumlarına neden oldu.

Herkes Hakan Sabancı ile Hande Erçel’den bir adım beklerken sürpriz atak Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan geldi. Güzel oyuncunun sevgilisi Faruk Sabancı’nın ailesiyle tanıştığı iddia edildi. İkili bir süredir aşklarını sosyal medyada da sık sık dile getirirken bu buluşma “Düğün yakın” yorumlarına neden oldu.

Gelin detaylara birlikte bakalım 👇

Uzun süredir magazin ve adli gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Dilan Polat, bu kez sağlık durumu nedeniyle gündemde. Bu kez hastanelik olduğunu duyurdu.

Uzun süredir magazin ve adli gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Dilan Polat, bu kez sağlık durumu nedeniyle gündemde. Bu kez hastanelik olduğunu duyurdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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