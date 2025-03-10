10 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
10 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Ezgi Mola, programa daha önce katılan yakın arkadaşı Giray Altınok'u diline doladı. Altınok, oyun formatında şıklarda Ezgi Mola'da varken sürekli Margot Robbie'yi seçmişti. Mola intikamını aldı.
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Şeyma Subaşı'nın "yaşlanmayı durduran bir shot" icat edildiğini yürekten inanarak iddia ettiği, arkadaşlarının da kullandığını vurguladığı açıklamaları dillere büyük düştü!
Kylie Jenner ve Timothée Chalamet bu sefer de birlikte bir tenis maçını izlediler. İlk başta oldukça sakin ve normal gözüken çiftten Kylie Jenner'ın tavırları kendilerini çeken kameraları görünce değişiverdi. Bu durum dikkatlerden kaçmayarak gündem oldu.
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin ve Leyla, geçtiğimiz günlerde anaokuluna giriş yaparken muhabirler tarafından izinsiz görüntülendi. Lalin ve Leyla'nın yanındaki şöför ve bakıcı görüntü alınmasın diye uğraştıysa da Lalin'in yüzü ilk kez bu kadar net gözükmüş ve ne yazık ki çocukların anaokulunun semti bile ifşa edilmiş oldu.
Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Defne Samyeli, sonunda merak edilen sırrını açıkladı. Fit vücudu, pürüzsüz cildi ve enerjisiyle genç kızlara taş çıkaran Samyeli, güzellik rutinlerinden bahsetti. “Bunları yapmazsam rahat edemem” diyen ünlü isim, günlük bakım alışkanlıklarını anlattı.
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Oyuncu Zafer Algöz, İstanbul Havalimanı’nda otomobilini park ettikten sonra karşılaştığı otopark ücretiyle adeta şoke oldu. 22 saatlik park süresi için 1225 TL ödeme yapmak zorunda kalan Algöz, duruma sosyal medya hesabından isyan etti.
Türkan Şoray’ın ikonik makyaj stili bir süredir sosyal medyada trend haline geldi. “Turkish Delight” adı verilen akıma Selin Şekerci'den sonra Nurgül Yeşilçay da dahil oldu.
Afra Saraçoğlu dünyaca ünlü isimlerin katıldığı Paris Moda Haftası’nda özel davetli olarak yer aldı. Defileyi dünyaca ünlü model Barbara Palvin ile birlikte izleyen Saraçoğlu’nun defile için tercih ettiği kombin sosyal medyada tartışma yarattı.
Herkes Hakan Sabancı ile Hande Erçel’den bir adım beklerken sürpriz atak Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan geldi. Güzel oyuncunun sevgilisi Faruk Sabancı’nın ailesiyle tanıştığı iddia edildi. İkili bir süredir aşklarını sosyal medyada da sık sık dile getirirken bu buluşma “Düğün yakın” yorumlarına neden oldu.
Uzun süredir magazin ve adli gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Dilan Polat, bu kez sağlık durumu nedeniyle gündemde. Bu kez hastanelik olduğunu duyurdu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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