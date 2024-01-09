09 Ocak 2024 Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
09 Ocak 2024 Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 09 Ocak Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Uyuşturucu çetesi lideri Adolfo Macías Villamar'ın hapishaneden firar etmesi sonrası olağanüstü hal ilan edilen Ekvador'da silahlı bir grup canlı yayını bastı. Ülkede bazı bölgelerin kartel yönetimine geçtiği öğrenilirken, silahlı ve maskeli grupların cezaevindeki güvenlik güçlerini rehin alarak video çektiği görüldü.
Soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Trakya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Tekirdağ ve Edirne'de bulunan 9 ilçede eğitime ara verildi.
AK Parti Eskişehir adayı İdris Nebi Hatipoğlu, 10 Ocak Gazeteciler günü nedeniyle bir araya geldiği yerel basın çalışanlarına seçilmesi halinde asgari ücret bedeli kadar maaş bağlayacağını söyledi. Hatipoğlu'nun açıklamalarına Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti'nden tepki geldi.
Fatih Camii'nde imamlık yapan Galip Usta ve cemaatten birine bıçakla saldırarak ağır yaralayan Ömer S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ömer S.'nin tutuklanmadan önce savcılığa verdiği ifadede 'Bu hareketimde beni herhangi bir kişi ya da kuruluş yönlendirmedi. Anlık bir refleks olarak gelişmiştir' dediği öğrenildi.
Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisinin fragmanında yer alan pavyon sahnesinde Hazar Ergüçlü'nün dans ettiği anlar sosyal medyaya damgasını vurmuştu. Ezo'dan ders aldığı söylenen Hazar Ergüçlü'nün dans derslerini kimden aldığı ortaya çıkarken prova görüntüleri yayınlandı.
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Kahramanmaraş'ta 4,1, Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Togg'un merakla beklenen T10F fastback modeli ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen CES 2024 teknoloji fuarında tanıtıldı.
Paylaşımları ve son şarkısı ile sosyal medyayı sallayan Muhammet Sürmeli veya daha iyi bildiğimiz ismiyle "Yakışıklı Güvenlik", güvenlik maaşlarının doçent maaşlarını geçmesine verdiği tepkiyle gündem oldu.
Fatih Terim'in teknik direktörlük koltuğunda oturduğu Yunan ekibi Panathinaikos, Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Samet Akaydin için harekete geçti.
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