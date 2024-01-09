Görüş Bildir
Haberler
Gündem
09 Ocak 2024 Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler

09 Ocak 2024 Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler

Gündem Bugün Neler Yaşandı?-App
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.01.2024 - 02:01

Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik. 

İşte 09 Ocak Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Uyuşturucu çetesi lideri Adolfo Macías Villamar'ın hapishaneden firar etmesi sonrası olağanüstü hal ilan edilen Ekvador'da silahlı bir grup canlı yayını bastı. Ülkede bazı bölgelerin kartel yönetimine geçtiği öğrenilirken, silahlı ve maskeli grupların cezaevindeki güvenlik güçlerini rehin alarak video çektiği görüldü.

Uyuşturucu çetesi lideri Adolfo Macías Villamar'ın hapishaneden firar etmesi sonrası olağanüstü hal ilan edilen Ekvador'da silahlı bir grup canlı yayını bastı. Ülkede bazı bölgelerin kartel yönetimine geçtiği öğrenilirken, silahlı ve maskeli grupların cezaevindeki güvenlik güçlerini rehin alarak video çektiği görüldü.

Haberin Detayları İçin 👇

Soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Trakya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Tekirdağ ve Edirne'de bulunan 9 ilçede eğitime ara verildi.

Soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Trakya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Tekirdağ ve Edirne'de bulunan 9 ilçede eğitime ara verildi.

Haberin Detayları İçin 👇

AK Parti Eskişehir adayı İdris Nebi Hatipoğlu, 10 Ocak Gazeteciler günü nedeniyle bir araya geldiği yerel basın çalışanlarına seçilmesi halinde asgari ücret bedeli kadar maaş bağlayacağını söyledi. Hatipoğlu'nun açıklamalarına Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti'nden tepki geldi.

AK Parti Eskişehir adayı İdris Nebi Hatipoğlu, 10 Ocak Gazeteciler günü nedeniyle bir araya geldiği yerel basın çalışanlarına seçilmesi halinde asgari ücret bedeli kadar maaş bağlayacağını söyledi. Hatipoğlu'nun açıklamalarına Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti'nden tepki geldi.

Haberin Detayları İçin 👇

Fatih Camii'nde imamlık yapan Galip Usta ve cemaatten birine bıçakla saldırarak ağır yaralayan Ömer S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ömer S.'nin tutuklanmadan önce savcılığa verdiği ifadede 'Bu hareketimde beni herhangi bir kişi ya da kuruluş yönlendirmedi. Anlık bir refleks olarak gelişmiştir' dediği öğrenildi.

Fatih Camii'nde imamlık yapan Galip Usta ve cemaatten birine bıçakla saldırarak ağır yaralayan Ömer S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ömer S.'nin tutuklanmadan önce savcılığa verdiği ifadede 'Bu hareketimde beni herhangi bir kişi ya da kuruluş yönlendirmedi. Anlık bir refleks olarak gelişmiştir' dediği öğrenildi.

Haberin Detayları İçin 👇

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisinin fragmanında yer alan pavyon sahnesinde Hazar Ergüçlü'nün dans ettiği anlar sosyal medyaya damgasını vurmuştu. Ezo'dan ders aldığı söylenen Hazar Ergüçlü'nün dans derslerini kimden aldığı ortaya çıkarken prova görüntüleri yayınlandı.

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisinin fragmanında yer alan pavyon sahnesinde Hazar Ergüçlü'nün dans ettiği anlar sosyal medyaya damgasını vurmuştu. Ezo'dan ders aldığı söylenen Hazar Ergüçlü'nün dans derslerini kimden aldığı ortaya çıkarken prova görüntüleri yayınlandı.

İçeriğin Detayları İçin 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kahramanmaraş'ta 4,1, Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 4,1, Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haberin Detayları İçin 👇

Togg'un merakla beklenen T10F fastback modeli ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen CES 2024 teknoloji fuarında tanıtıldı.

Togg'un merakla beklenen T10F fastback modeli ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen CES 2024 teknoloji fuarında tanıtıldı.

Haberin Detayları İçin 👇

Paylaşımları ve son şarkısı ile sosyal medyayı sallayan Muhammet Sürmeli veya daha iyi bildiğimiz ismiyle "Yakışıklı Güvenlik", güvenlik maaşlarının doçent maaşlarını geçmesine verdiği tepkiyle gündem oldu.

Paylaşımları ve son şarkısı ile sosyal medyayı sallayan Muhammet Sürmeli veya daha iyi bildiğimiz ismiyle "Yakışıklı Güvenlik", güvenlik maaşlarının doçent maaşlarını geçmesine verdiği tepkiyle gündem oldu.

İçeriğin Detayları İçin 👇

Fatih Terim'in teknik direktörlük koltuğunda oturduğu Yunan ekibi Panathinaikos, Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Samet Akaydin için harekete geçti.

Fatih Terim'in teknik direktörlük koltuğunda oturduğu Yunan ekibi Panathinaikos, Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Samet Akaydin için harekete geçti.

Haberin Detayları İçin 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?