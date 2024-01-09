AK Partili Nebi Hatipoğlu'nun Yerel Basın Temsilcilerine Maaş Bağlama Teklifi Tepki Çekti!
AK Parti Eskişehir adayı İdris Nebi Hatipoğlu, 10 Ocak Gazeteciler günü nedeniyle bir araya geldiği yerel basın çalışanlarına seçilmesi halinde asgari ücret bedeli kadar maaş bağlayacağını söyledi.
Hatipoğlu'nun açıklamalarına Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti'nden tepki geldi.
14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti'den Eskişehir Milletvekili seçilen iş insanı Nebi Hatipoğlu, 2 Kasım'da partisinden istifa ederek 8 Kasım'da AK Parti'ye katıldı.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'den Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen İdris Nebi Hatipoğlu, 10 Ocak Gazeteciler günü vesilesiyle kentte çalışan basın çalışanlarıyla bir araya geldi.
Yerel basın çalışanlarının düşük maaş aldığını söyleyen ve 'büyük bir müjde vermek istiyorum' diyen Hatipoğlu, 'Belediye Başkanlığını kazanmam halinde, gazetecilere belediyenin çeşitli birimlerinde ve komisyonlarında görev vereceğim. Ayrıca tüm gazetecilere o dönemin asgari ücretinden maaş vereceğim' ifadelerini kullandı.
Hatipoğlu'nun açıklamalarına Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti'nden tepki geldi.
Cemiyetten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'Bir belediye başkan adayı basın kuruluşlarına destek vermek istemesi normal ancak çalışanlara rüşvet gibi vaad doğru değildir.
Birde bir süre gazete sahipliği yapan Hatipoğlu'nun bu vaadi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde söylemesi Gazetecileri incitmiştir.
Hatipoglu'nun bu vaadini bir rüşvet vaadi olarak değerlendiriyor ve kınıyoruz.'
Hatipoğlu'nun paylaşımının tamamı şu şekilde:
'Bugün Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla medya mensuplarına verdiğimiz yemekte, gazeteci dostlarıma yönetimi devraldığımızda destek sözü verdim.
Neden mi? Çünkü 4. Kuvvet medya şehrimizde doğru işlemezse şeffaf bir belediyecilik anlayışı yerleştiremeyeceğimize inanıyorum.
Adına yerel medya dediğimiz yapı ne kadar kuvvetli olursa, bir şehir o kadar iyi ve katılımcı yönetilir. Bu nedenle de gazeteci dostlarımıza yerel basın mensuplarına destek sözü verdim. Hem de hiçbir siyasi ya da başka bir ayrım yapmadan. Bunu da hem şehrim için, hem de zor şartlarda halkın haber alma özgürlüğü için karda, kışta, en zorlu koşullarda ter döken basın emekçileri için yapacağım.
Peki mevcut yönetimin kadrolu destekçilerinden Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti basın emekçilerine destek sözüm için ne demiş? Çok incinmişler. Arkadaşlar duyan duymayan kalmasın!
Eskişehir’de kimseye bir faydası olmayan yönetim anlayışı sona yaklaşmıştır.
Ben basın emekçileri dahil, bu şehri oluşturan hiçbir meslek grubunu yalnız bırakmayacağım. Tüm hemşehrilerimin dertleri ile dertlenecek, her bir meslek grubuna katkı sağlayacağım. Emeklisi, öğrencisi, işçisi, çiftçisi, kadını, erkeği herkesin hayatına pozitif anlamda dokunacağım.
Kendinden başka kimseyi düşünmeyen, bu hayatta bir kişiye faydası dokunmamış, sıcak koltuğundan ahkam kesenler de buyursun incinsin.'