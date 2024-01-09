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Ümit Özdağ Kendisine Gelen Suikast Bilgisini Paylaştı!

Ümit Özdağ Kendisine Gelen Suikast Bilgisini Paylaştı!

Ümit Özdağ Zafer Partisi Emniyet Genel Müdürlüğü
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.01.2024 - 18:23

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, emniyet birimleri tarafından kendisine iletilen IŞİD suikasti olabileceği yönündeki uyarıyı paylaştı.

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Gündeme getirdiği sığınmacı politikaları ve dinci gruplara karşı tutumu ile tanınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, IŞİD'in kendisine yönelik suikast planı olduğu bilgisini paylaştı.

Gündeme getirdiği sığınmacı politikaları ve dinci gruplara karşı tutumu ile tanınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, IŞİD'in kendisine yönelik suikast planı olduğu bilgisini paylaştı.

Son dönemlerde özellikle sosyal medyada yaşanan tartışmaların odağı haline gelen Özdağ, partisine yönelik kısıtlamaları ve hedef almaları konu alan bir yazı paylaştı.

Son dönemlerde özellikle sosyal medyada yaşanan tartışmaların odağı haline gelen Özdağ, partisine yönelik kısıtlamaları ve hedef almaları konu alan bir yazı paylaştı.

İstanbul'da düzenlenen mitinglerle Zafer Partisi seçmenini sahaya çekmeye çalıştıklarını söyleyen Özdağ şu ifadeleri kullandı: 'Adına Müdafa Hareketi dedikleri bir provokasyon hareketi kurguladılar, başarılı olamadılar. Şimdi gerçek kullanıcısı hapishanede olduğu için Muhalif Gençlik hesabının kontrolünü ele geçiren Müdafa Hareketi bu hesaptan provokasyonlarına devam ediyor.

İstanbul'da düzenlenen mitinglerle Zafer Partisi seçmenini sahaya çekmeye çalıştıklarını söyleyen Özdağ şu ifadeleri kullandı: 'Adına Müdafa Hareketi dedikleri bir provokasyon hareketi kurguladılar, başarılı olamadılar. Şimdi gerçek kullanıcısı hapishanede olduğu için Muhalif Gençlik hesabının kontrolünü ele geçiren Müdafa Hareketi bu hesaptan provokasyonlarına devam ediyor.

Koç üniversitesinde Zafer Partili bir öğrencinin şiddet eylemi iftirasını attılar. Olayın bir saldırgan homoseksüelin bir öğrenciye cinsel tacizi ve cinsel tacizde bulunanın tepkisi olduğu ortaya çıktı. Zafer Partili dedikleri öğrencinin ise olayın şahidi olduğu anlaşıldı.

Fatih Camii imamı bir deli tarafından bıçaklandı. Bir delinin saldırısını Zafer Partisi tarafından provakatör olduğu için hiç bir Zafer Partilinln yaklaşmadığı 2 kişinin kullandığı X hesabı üzerinden Zafer Partisine bağlamaya çalıştılar olmadı. Ellerinde patladı.

Mossad dediler Mossadçılara kendilerinin vatandaşlık verdiği ve devlet kadrolarına yerleştirdikleri meydana çıktı. Bu arada 2022 yılında sığınmacıları döverek bunu sosyal medyada yayınlayan Atamanlar grubu ile ilgili suç duyurusunda bulunan Zafer Partisi olmuştur. Zafer Partisi’nin suç duyurusu üzerine Atamanlar grubu dağıldığını duyurmuştur. '

Mossad dediler Mossadçılara kendilerinin vatandaşlık verdiği ve devlet kadrolarına yerleştirdikleri meydana çıktı. Bu arada 2022 yılında sığınmacıları döverek bunu sosyal medyada yayınlayan Atamanlar grubu ile ilgili suç duyurusunda bulunan Zafer Partisi olmuştur. Zafer Partisi’nin suç duyurusu üzerine Atamanlar grubu dağıldığını duyurmuştur. '
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Paylaşımının devamında provokasyonların karşısında olduklarını anlatan Özdağ, emniyetten gelen bir suikast bilgisini de paylaştı.

Paylaşımının devamında provokasyonların karşısında olduklarını anlatan Özdağ, emniyetten gelen bir suikast bilgisini de paylaştı.

Özdağ, 'Saray rejiminin, FETÖ’cülerin, AK Parti görünümlü FETÖ’cülerin, PKK’lıların, Hüda-Parcıların, Barzanicilerin ortak bir cephe oluşturarak saldırdıklarını görüyoruz: Bir hafta önce Emniyet bir IŞID saldırısı konusunda resmi uyarıda da bulundu. Bu saldırıların hepsini göğüsleyeceğiz.' dedi.

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