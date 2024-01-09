Ümit Özdağ Kendisine Gelen Suikast Bilgisini Paylaştı!

Koç üniversitesinde Zafer Partili bir öğrencinin şiddet eylemi iftirasını attılar. Olayın bir saldırgan homoseksüelin bir öğrenciye cinsel tacizi ve cinsel tacizde bulunanın tepkisi olduğu ortaya çıktı. Zafer Partili dedikleri öğrencinin ise olayın şahidi olduğu anlaşıldı.

Fatih Camii imamı bir deli tarafından bıçaklandı. Bir delinin saldırısını Zafer Partisi tarafından provakatör olduğu için hiç bir Zafer Partilinln yaklaşmadığı 2 kişinin kullandığı X hesabı üzerinden Zafer Partisine bağlamaya çalıştılar olmadı. Ellerinde patladı.