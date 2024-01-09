2 İlde Eğitime Kar Engeli: 9 İlçede Okullar Tatil Edildi
2 İlde Eğitime Kar Engeli: 9 İlçede Okullar Tatil Edildi
Soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Trakya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Tekirdağ ve Edirne'de bulunan 9 ilçede eğitime ara verildi.
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Meteoroloji uzmanlarının günlerdir uyardığı soğuk ve yağışlı hava dalgası yurt genelinde etkisini göstermeye başladı.
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıklarda sert düşüş yaşanırken, Edirne ve Tekirdağ'da bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildiği öğrenildi.
Edirne'nin İpsala, Enez, Uzunköprü ve Keşan ilçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildiğini duyurdu. Meteorolojik tahmine göre yarın kent genelinde kar yağışının etkili olması, sıcaklığın sıfırın altında 3 derece olması bekleniyor.
Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar yarın tatil edildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde yarın eğitime ara verileceği belirtildi.
Açıklamada, 'Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerimizde 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm okullarımızda 1 gün süre ile Şarköy ilçemizde 10 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir' ifadeleri kullanıldı.
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