Sevgili Yengeç, bugün Güneş ve Uranüs kavuşumu kariyerinde doğrudan değil, dolaylı yollardan gelecek kazançları ön plana çıkarıyor. Tanıdık bir isim üzerinden gelecek teklif, beklediğinden çok daha büyük bir iş zincirini harekete geçirebilir. Sosyal ağlarını profesyonel hedeflerin doğrultusunda kullanmak finansal başarını katlayacaktır.

İş dünyasındaki bağlantılarını tazelemek ve yeni ortaklıklara açık olmak kârlı sonuçlar doğuracaktır. Referanslar aracılığıyla gelen fırsatları dikkatle değerlendirdiğinde kariyer basamaklarını daha hızlı tırmanabilirsin. Arka planda yürütülen stratejiler meyvesini vermeye başlıyor.

Peki ya aşk? Güneş ve Uranüs kavuşumu güvenli alanının çok dışında bir çekim gücü yaratarak seni şaşırtabilir. Eğer bir partnerin varsa, ilişkinde daha önce denemediğin farklı aktivitelere yönelmek tutkuyu artırabilir. Onun farklı yönlerini keşfetmek, aşkı kurallarının dışında yaşamak şehvetin de habercisi olacaktır. Ama bekarsan 'asla olmaz' dediğin birine karşı hissedeceğin ani çekim kalbinin ritmini değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…