Sevgili Yengeç, bugün Güneş ve Uranüs kavuşumu güvenli alanın dışında kalan bir çekim gücü yaratarak seni duygusal bir şaşkınlığa sürükleyebilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle daha önce denemediğiniz marjinal aktivitelere yönelmek bağı kuvvetlendirecektir. Alışılmışın dışına çıkmak aşkı tazeleyecektir.

Bekarsan, 'asla olmaz' dediğin birine karşı hissedeceğin ani çekim kalbinin ritmini değiştirebilir. Önyargılarını bir kenara bırakıp kalbinin sesine kulak verdiğinde, farklılığın getirdiği o özel uyumu keşfedeceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…