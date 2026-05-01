Sevgili Yengeç, bugün Merkür ile Neptün'ün açısı kariyerinde rasyonel planlar yapmanı bir miktar zorlaştırabilir. Her şeyin bir şekilde olabilirlik üzerinden aktığı şu süreçte, net kararlar almak yerine seçenekleri sadece değerlendirmek daha cazip görünüyor. Mesleki hedeflerini belirlerken sadece rakamlara değil iç sesinin fısıltılarına da mutlaka kulak vermelisin.

İş hayatında gerçekçi tablodan bir miktar uzaklaşman aslında yaratıcılığını önemli ölçüde artırabilir. Planlarını hemen netleştirmek yerine sürecin getireceği sürprizlere açık olman profesyonel esnekliğini güçlendirecektir. Olayların kendi akışında şekillenmesine izin verdiğinde aslında fırsatların kendiliğinden oluştuğunu büyük bir hayretle göreceksin.

Peki ya aşk? Kalbinde netlik aramak yerine tamamen hislerinle hareket ettiğin duygusal bir gündesin. Eğer bir beraberliğin varsa partnerinle arandaki sıcaklığı ve samimiyeti alıştığın zeminden dışarı çıkarak daha ruhsal bir boyuta taşıyabilirsin. Bekarsan mantıklı sebepler aramak yerine sadece hissettiğin çekimin peşinden gitmek ve anı yaşamak isteyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...