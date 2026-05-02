Sevgili Yengeç, bugün bir iş teklifine evet mi hayır mı diyememe hali seni meşgul edebilir. İçindeki küçük şüphe şimdilik beklemene neden oluyor. Karar vermeden önce tüm detayları rasyonel bir süzgeçten geçirerek yararına olana yönelmelisin. İçgüdülerin seni bir noktada uyarıyorsa meselenin derinliklerine inmeyi ihmal etmemelisin. Sabırlı kalmak seni hatalı adımlardan koruyacaktır.

Acele etmezsen tabloyu çok daha net görmen mümkün olacaktır. Zamanın getireceği veriler profesyonel kararlarını sağlam temellere oturtmanı sağlayacaktır. Şimdiki durağanlık aslında büyük bir uyanışın hazırlığı sayılabilir. Kariyer yolunda adımlarını yavaşlatmak aslında daha sağlam basmanı sağlar. Beklediğin haberler yakında kapını çalarak yüzünü güldürecektir.

Peki ya aşk? Bugün güvenmek istiyorsun lakin kendini tam olarak bırakamıyorsun. İlişkinde kontrolü elden bırakmak kalbindeki korkuları yenmene yardım edecektir. Savunma mekanizmalarını indirdiğinde partnerinle arandaki iletişimin güçlendiğini fark edeceksin. Samimi bir iletişim kurmak tüm tereddütleri bir kenara itecektir. Kalbini açtığında sevginin gücünü hissetmeye başlayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...