4 Mayıs - 10 Mayıs Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

4 - 10 Mayıs 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
03.05.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 4 Mayıs - 10 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 4 Mayıs - 10 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta Venüs ve Jüpiter etkisiyle önüne gelen iş tekliflerini ve projeleri titizlikle eleme zorunluluğu hissedebilirsin. Her seçeneğin çekici görünmesi kafa karıştırsa da sadece sana ait olan ve vizyonuna uygun işlere odaklanmalısın. Hafta ortasında Güneş ve Uranüs kavuşumu profesyonel düzenini sarsarak seni çok daha modern bir sisteme geçmeye zorlayabilir.

Hafta sonu Merkür’ün Boğa geçişiyle beraber belirsiz kararlar somutlaşmaya ve uygulama aşamasına geçmeye başlayacaktır. Finansal hedeflerin doğrultusunda attığın adımların meyvesini toplamak için gereken netliği bugünlerde yakalayabilirsin. Kararlılığın, iş dünyasındaki saygınlığını artıracaktır.

Peki ya aşk? Venüs ve Jüpiter etkisi bu hafta romantik bir huzurdan ziyade seçim yapma baskısı hissettirebilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle geleceğe dair net kararlar almanız beklenebilir. Bekarsan, birden fazla aday arasında kalmak veya birine karşı net tavır belirlemek zorunda olduğun bir sürece girebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

