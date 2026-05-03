Sevgili Yengeç, haftanın başında Venüs ve Jüpiter etkisi seni romantik bir dinginlikten ziyade bir seçim yapma ya da sınır belirleme noktasına getiriyor. Hislerini yönetirken üzerindeki baskıyı hafifletmek adına net bir tavır sergilemen gerekebilir. Hafta ortasında Güneş ve Uranüs kavuşumu mevcut düzenini aniden sarsarken, duygusal geleceğini şekillendirecek adımları atarken dürüstlük en güvenilir rehberin olacaktır.

Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle geleceğe dair somut kararlar almanız ve belirsizlikleri sonlandırmanız beklenen bir süreç başlıyor. Bağın yönünü bu netlik belirleyecektir. Bekarsan, birden fazla aday arasında kalmak ya da birine karşı kesin bir tavır belirlemek zorunda hissedebilirsin. Hafta sonu Merkür’ün Boğa geçişiyle kararların somutlaşacak; kalbinin sesini duyabilmek için karmaşadan uzaklaşmaya ihtiyacın var. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…