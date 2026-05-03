Sevgili Yengeç, bu hafta başında Venüs ve Jüpiter açısı bedensel hassasiyeti artırarak vücutta tutulum eğilimini öne çıkarıyor. Özellikle sıvı dengesiyle ilgili değişimler hissedilebilir. Günlük sıvı tüketimine dikkat etmek ve bedeni dinlendirmek bu süreci daha rahat yönetmeni sağlar.

Ardından gelen Güneş ve Uranüs kavuşumu gün içinde anlık düşüşler yaşatabilir. Enerji seviyendeki ani azalmalara karşı hazırlıklı olmalı ve dinlenme molalarını ihmal etmemelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…