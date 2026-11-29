Sevgili Yengeç, haftanın ilk gününde kariyer evindeki Satürn ile iş evindeki Güneş arasındaki üçgen tam oluyor. Bu açı çalışma hayatında sağlam bir zemin kuruyor. Bir yöneticiden takdir görmek, bir görevi başarıyla tamamlamak ya da uzun vadeli bir planı onaylatmak için bugün çok uygun. Sakin ve kararlı duruşun herkesin dikkatini çekecek.

Öğleye doğru Ay, para evinde Jüpiter'le kavuşuyor. Maddi konularda içini ferahlatacak bir gelişme yaşanabilir: Beklediğin bir ödeme, bir indirim fırsatı ya da kazancını artıracak bir fikir. Yine de bu bereketli enerjiyi hemen harcamaya değil, akıllıca değerlendirmeye yönlendir.

Akşam Ay Başak'a, iletişim evine geçiyor ve Mars'la buluşuyor. Bekar Yengeçler, akşam yapılacak canlı bir sohbet seni birine daha da yakınlaştırabilir. Partnerli Yengeçler, partnerinle günün yorgunluğunu konuşarak atmak ikinize de iyi gelecek. Sadece ses tonuna dikkat et; hızlı konuşan Mars sözleri biraz sert gösterebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…