Sevgili Yay, bugün iş hayatında özgür olma arzusu ile sorumluluklarının çekişmesine tanıklık edebilirsin. Özgürlüğün çekiciliği karşısında, sorumluluklarının sesi de seni heyecanlandırıyor olabilir. Bu durumda, her zamanki gibi kaçma eğiliminde olabilirsin ancak bu sefer kaçış, sorunlarına çözüm olmayacak gibi görünüyor.

Bu farkındalıkla birlikte, bulunduğun yeri ve durumu yeniden değerlendirme fırsatı bulabilirsin. Belki de sorun, yerinde ya da durumunda değil, olaylara bakış açındadır. Belki de gereken, bakış açını değiştirmek ve durumu farklı bir perspektiften görmektir. Hem özgür hem sorumluluk sahibi olmanın bir yolunu bulmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise hareket ve heyecan arayışı içindesin. Eğer bekar bir Yay burcuysan, birine bağlanma düşüncesi ile özgürlüğünü koruma arzusu arasında kalabilirsin. Yani, belki de onu yeterince istemiyorsundur! Öte yandan eğer bir ilişkin varsa, monotonluk ve tekdüzelik sıkıntı yaratabilir. İlişkindeki bu monotonluğu kırmak için belki de yeni bir heyecan, yeni bir aktiviteye ihtiyacın vardır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…