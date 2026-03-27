Sevgili Yay, bugün iş hayatında ve sosyal çevrende büyük bir değişim rüzgarları esiyor. Fark ediyorsun ki, herkesle aynı hızda ilerlemek mümkün değil. Satürn ve Plüton’un oluşturduğu altmışlık, seni daha seçici bir hale getiriyor. Bu da seni bir çeşit filtreleme sürecine sokuyor ve belki de ilk kez bu kadar net bir şekilde kimlerle yol alman gerektiğini görüyorsun.

Neyse ki bu seni yalnızlaştırmıyor. Tam aksine daha doğru insanlarla ilerlemeni sağlıyor. Kalabalık bir çevre yerine, seninle aynı hedeflere sahip, seni anlayan ve destekleyen bir ekip çok daha önemli hale geliyor. Bu ekip, seninle aynı yolda yürümeye, belki birlikte iş kurmaya ve para kazanmaya da hazır!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise durum biraz daha karmaşık. Güç dengesi değişiyor ve bu durum seni etkileyen biriyle arandaki çekim dengesini de sarsıyor. Eğer bekar bir Yay burcuysan, bu kişiyle arandaki çekim, rekabet duygusuyla karışabilir. Aşk ise yerini nefrete bırakabilir. İlişkisi olan Yay burcuysan, 'Kim daha çok çabalıyor?' sorusu gündeme geliyor. Onun senden fazla çabalamasını isteyebilirsin ama unutma aşk da bir denge işidir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…