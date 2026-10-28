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Yay Burcu right-white
29 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.10.2026 - 18:00
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 29 Ekim Perşembe günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 29 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, ilişkiler evinden geçen Ay bel ve kalçanı uzun süre oturma konusunda uyarıyor; sabah Mars'la sekstil yapan Ay hareket etmen için ilham veriyor. Öğle civarında Merkür'le kurulan uyumsuz açı gözlerini ve sinirlerini yorabilir, ekrandan uzak bir mola ver. Merkür on ikinci evinde geri giderken gizli bir yorgunluk ya da uyku düzeni bozukluğu ortaya çıkabilir, erken yat. Akşamki Jüpiter sekstili sosyal bir yemek davetine götürebilir; ağır tatlılara karşı ölçülü ol. Dokuzuncu evindeki Mars ve Jüpiter uzun yürüyüşleri ve açık hava aktivitelerini destekliyor. Bacak kaslarını esnetmek iyi gelir. Yemekten sonra kısa bir yürüyüş sindirimi kolaylaştırır. Oturma pozisyonunu sık sık değiştirmek sırtını korur. Su içmeyi ihmal etme.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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